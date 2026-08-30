Un mystérieux navire allemand vieux de 83 ans découvert au fond de la mer

Des plongeurs techniques grecs ont découvert un rare navire rapide allemand de la Seconde Guerre mondiale dans la mer Ionienne. Le navire repose à plus de 300 pieds de profondeur, dans une position presque verticale.

Les experts d'AegeanTec ont identifié le navire de 41 pieds de long comme ayant servi dans la Kriegsmarine, la marine de l'Allemagne nazie, LS6 — un bateau de type Leichtes Schnellboot. Les experts estiment qu'il pourrait s'agir du seul exemplaire connu de ce type encore préservé.

Le bateau est situé dans la mer Ionienne, près de Preveza, entre l'île de Leucade et le continent. La découverte a été annoncée plus tôt ce mois-ci par Giorgos Karelas, chercheur en histoire maritime chez AegeanTec.

Les recherches pour localiser le navire ont débuté en 2013. Le chercheur en histoire navale allemande Peter Schenk a fourni des informations sur un petit navire de la Kriegsmarine disparu dans la mer Ionienne grâce à des archives. Par la suite, Dimitris Giannoulatos, un chercheur d'épaves dans la région de Leucade, a détecté un objet inconnu au sonar à 315 pieds de profondeur.

Par la suite, les plongeurs d'AegeanTec, Marinos Giourgas et Vasilis Spyropoulos, sont descendus pour inspecter l'épave. Ils ont trouvé le navire reposant presque verticalement sur le fond marin, avec une coque en aluminium et une superstructure bien conservées malgré plus de 80 ans sous l'eau.

Les experts ont confirmé qu'il s'agissait du LS6 grâce à ses dimensions, sa construction en aluminium, sa poupe et ses deux moteurs diesel Junkers Jumo 205. Une partie du câble utilisé pour le remorquer est restée attachée à la proue du navire.

Le LS6 a été construit par la société Dornier et mis en service en 1941. Initialement conçu pour des opérations de torpillage, le navire a ensuite été rééquipé pour la lutte anti-sous-marine et doté d'équipements pour larguer des grenades sous-marines.

Selon les données historiques, le 24 septembre 1943, le navire a été attaqué alors qu'il naviguait d'Igoumenitsa vers Corfou. Selon la version la plus probable, il a été attaqué par six chasseurs-bombardiers italiens Reggiane Re.2002.

Les explosions près du navire ont gravement endommagé sa coque légère en aluminium et limité sa capacité de manœuvre. L'armée allemande a tenté de remorquer le LS6 endommagé vers Le Pirée pour des réparations.

Cependant, cinq jours plus tard, le 29 septembre, lors du remorquage, la coque endommagée n'a pas résisté à la pression et s'est rompue. L'eau s'est engouffrée dans le navire, provoquant le naufrage du LS6 près de Mitikas, au large de Preveza.

Les experts soulignent que le fait que le navire ait coulé pendant son remorquage, plutôt que d'être totalement détruit par l'attaque aérienne, a contribué à sa bonne conservation. La structure en aluminium a également été un facteur clé dans le maintien du LS6 dans un état relativement bon pendant des décennies.

Selon la législation grecque, les épaves de navires et d'avions coulés depuis plus de 50 ans sont considérées comme des monuments historiques protégés. Pour cette raison, l'emplacement exact du LS6 n'a pas été rendu public.