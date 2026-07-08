Un homme ayant échoué 139 fois réussit enfin son examen de conduite

En Pologne, un citoyen désireux d'obtenir son permis de conduire a surpris beaucoup de monde par sa détermination. Après avoir échoué 139 fois en neuf ans, il a enfin réussi l'examen théorique.

Il est rapporté qu'en Pologne, les candidats au permis de conduire passent d'abord un examen théorique sur ordinateur. Seuls ceux qui réussissent cette étape sont autorisés à participer à l'épreuve pratique.

L'homme, résidant dans la ville de Tarnów, tentait de réussir cet examen depuis 2017. Durant cette période, il a dépensé près de 1 800 euros en frais d'examen. Cependant, il n'a jamais abandonné son objectif malgré chaque échec.

Paweł Gurgul, directeur du centre de circulation routière de Tarnów, souligne que cet événement est un exemple brillant de patience et de détermination humaine.

Il s'est avéré que le candidat utilisait pendant longtemps un programme de test qui ne contenait pas la base complète des questions d'examen. Après être passé à la version complète, ses erreurs ont diminué et il a fini par réussir l'épreuve théorique.

Il est désormais confronté à l'examen pratique de conduite. S'il ne réussit pas cette étape, la loi l'oblige à repasser l'examen théorique.

Fait intéressant, bien que ce résultat soit l'une des tentatives les plus longues en Pologne, ce n'est pas un record national. Auparavant, un autre citoyen de la ville de Piotrków Trybunalski avait réussi l'examen théorique après 163 tentatives sur 17 ans.