Mariés à des objets inanimés : l'histoire d'« unions » insolites (photos)

Dans le monde, certaines personnes affirment entretenir des liens émotionnels forts non pas avec des humains, mais avec divers objets ou structures. Cet état est décrit comme une attirance romantique ou émotionnelle envers un objet. Voici quelques-unes des histoires les plus célèbres de ce type.

Erika LaBrie et la tour Eiffel

En 2007, l'archère américaine Erika LaBrie a célébré une cérémonie de mariage symbolique avec la tour Eiffel à Paris. Elle a exprimé un fort attachement émotionnel à la tour et a par la suite adopté le nom d'Erika Eiffel. Ce mariage n'est pas reconnu juridiquement.

Merivone Rocha Moraes et une poupée de chiffon

La Brésilienne Merivone Rocha Moraes est devenue célèbre en 2021 pour avoir organisé un mariage symbolique avec une grande poupée nommée Marcelo, confectionnée par sa mère. Elle a célébré un mariage, une fête et même une « lune de miel » avec Marcelo. Par la suite, des vidéos sur leur « famille » ont circulé sur les réseaux sociaux. La femme « mariée » à la poupée a même affirmé avoir donné naissance à des triplés, racontant son histoire de grossesse.

Aaron Chervenak et son smartphone

Le réalisateur Aaron Chervenak, basé à Los Angeles, a célébré un mariage symbolique avec son smartphone le 20 mai 2016 à la Little Vegas Chapel de Las Vegas. Lors de la cérémonie, il a été déclaré marié à son « smartphone », un événement insolite qu'il a filmé.

Pascale Sellick et sa couette

L'artiste britannique Pascale Sellick a organisé une cérémonie de mariage symbolique avec sa couette en 2019. Elle a décrit sa couette comme la « relation » la plus proche et la plus fiable de sa vie, affirmant qu'elle était toujours là pour la réconforter. La cérémonie a eu lieu à Exeter et a réuni environ 120 invités.

Il est important de noter que la plupart de ces « mariages » ne sont pas des unions légales, mais des cérémonies personnelles ou symboliques. Erika Eiffel elle-même a souligné que sa relation avec la tour Eiffel n'était pas reconnue comme un mariage légal.