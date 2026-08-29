Un homme de 45 ans décède lors d'une procédure de lifting facial

Au Brésil, une tragédie survenue lors d'une procédure esthétique a conduit au décès de João Victor Batista Pinheiro, un entrepreneur de 45 ans. Père de deux enfants, l'homme subissait une procédure de lifting facial sous anesthésie dans une clinique située dans un quartier prestigieux de Fortaleza, le 18 août.

Pendant l'intervention, João a commencé à avoir de l'écume à la bouche. Le personnel médical a tenté de le réanimer à sept reprises, mais l'homme est décédé.

João était client de la chirurgienne-dentiste Michele França depuis deux ans et avait déjà subi plusieurs procédures esthétiques dans cette clinique. Il avait même participé à une publicité pour la clinique en 2025, affirmant qu'il travaillait sur son apparence, sa peau et le rajeunissement de son visage.

Sa famille a déclaré que João était en bonne santé et pratiquait régulièrement du sport. Cependant, un document médico-légal obtenu par les médias locaux mentionne des antécédents d'hypertension.

La police enquête actuellement sur les causes de son décès, notamment sur une éventuelle négligence ou des violations intentionnelles. La clinique Espaço Michele França a affirmé que toutes les mesures médicales nécessaires avaient été prises et que l'équipe avait agi immédiatement en cas d'urgence.

Parallèlement, l'avocat de la famille de João, Alisson Castro, a affirmé que la clinique ne disposait pas de défibrillateur.

João était le propriétaire de l'entreprise Casa de Fogos São João et gérait l'entreprise familiale depuis plus de 20 ans.

L'entrepreneur a été inhumé le 20 août dans la ville de Caucaia. La cause officielle du décès n'a pas encore été déterminée. L'équipe médicale, dirigée par la responsable de l'anesthésie Valédia Melo, a déclaré attendre le rapport médico-légal final et coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et d'enquête.