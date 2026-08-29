Un homme de 45 ans décède lors d'une procédure de lifting facial

·32·Monde
Un homme de 45 ans décède lors d'une procédure de lifting facial

Au Brésil, une tragédie survenue lors d'une procédure esthétique a conduit au décès de João Victor Batista Pinheiro, un entrepreneur de 45 ans. Père de deux enfants, l'homme subissait une procédure de lifting facial sous anesthésie dans une clinique située dans un quartier prestigieux de Fortaleza, le 18 août.

Pendant l'intervention, João a commencé à avoir de l'écume à la bouche. Le personnel médical a tenté de le réanimer à sept reprises, mais l'homme est décédé.

João était client de la chirurgienne-dentiste Michele França depuis deux ans et avait déjà subi plusieurs procédures esthétiques dans cette clinique. Il avait même participé à une publicité pour la clinique en 2025, affirmant qu'il travaillait sur son apparence, sa peau et le rajeunissement de son visage.

Sa famille a déclaré que João était en bonne santé et pratiquait régulièrement du sport. Cependant, un document médico-légal obtenu par les médias locaux mentionne des antécédents d'hypertension.

La police enquête actuellement sur les causes de son décès, notamment sur une éventuelle négligence ou des violations intentionnelles. La clinique Espaço Michele França a affirmé que toutes les mesures médicales nécessaires avaient été prises et que l'équipe avait agi immédiatement en cas d'urgence.

Parallèlement, l'avocat de la famille de João, Alisson Castro, a affirmé que la clinique ne disposait pas de défibrillateur.

João était le propriétaire de l'entreprise Casa de Fogos São João et gérait l'entreprise familiale depuis plus de 20 ans.

L'entrepreneur a été inhumé le 20 août dans la ville de Caucaia. La cause officielle du décès n'a pas encore été déterminée. L'équipe médicale, dirigée par la responsable de l'anesthésie Valédia Melo, a déclaré attendre le rapport médico-légal final et coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et d'enquête.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Première ablation d'une tumeur cérébrale assistée par IAPremière ablation d'une tumeur cérébrale assistée par IAAujourd'hui, 15:40Une chauve-souris a tenté d'entrer dans la bouche d'une femme — l'avertissement des médecinsUne chauve-souris a tenté d'entrer dans la bouche d'une femme — l'avertissement des médecinsAujourd'hui, 15:30Une jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des annéesUne jeune femme de 20 ans attaquée par un chien qu'elle connaissait depuis des annéesAujourd'hui, 15:22Des voleurs dérobent 105 kilogrammes de poulet depuis un camion en marche (vidéo)Des voleurs dérobent 105 kilogrammes de poulet depuis un camion en marche (vidéo)Aujourd'hui, 13:57Un supporter ghanéen devenu célèbre sur Internet sous le nom de « magicien » lors de la CDM 2026 est accusé de fraudeUn supporter ghanéen devenu célèbre sur Internet sous le nom de « magicien » lors de la CDM 2026 est accusé de fraudeAujourd'hui, 13:46Une femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au NépalUne femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au NépalAujourd'hui, 13:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public