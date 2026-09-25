Un enseignant chinois construit une fusée à eau de 4 mètres avec ses élèves

Dans la province chinoise du Jiangxi, le professeur de sciences Wang Yin a créé, avec ses élèves, une fusée à eau multi-étages atteignant 4 mètres de haut. L'appareil s'est distingué par sa capacité à larguer ses propulseurs en vol et à revenir au sol à l'aide de parachutes.

Il s'avère que la fusée a été assemblée à partir de seaux en plastique, de bouteilles de boissons et d'autres matériaux simples. Elle fonctionne grâce à la pression de l'eau et de l'air comprimé. Pendant le vol, les propulseurs latéraux ainsi que les premier et deuxième étages de la fusée se séparent successivement. Ensuite, des parachutes se déploient sur les différentes parties pour assurer un retour au sol en toute sécurité.

À travers de telles expériences, Wang Yin vise à expliquer aux élèves les connaissances théoriques des manuels de manière pratique. En concevant, assemblant et testant la fusée, les élèves apprennent concrètement les principes de la mécanique, de la pression atmosphérique et du vol.

L'enseignant travaille avec des fusées à eau depuis plusieurs années. Selon The Paper, son expérience a inspiré d'autres pédagogues, et près de 3 000 enseignants à travers la Chine ont intégré les fusées à eau dans leurs cours.

Il est également noté que Wang Yin et ses élèves ont connu plus de 60 essais infructueux avant de réussir le lancement de la fusée. L'enseignant souligne que ces expériences aident non seulement à acquérir des connaissances scientifiques, mais aussi à développer des compétences pour tirer des leçons des erreurs et résoudre des problèmes.