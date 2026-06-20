Abbosbek : « Pendant l'entraînement, j'avais l'impression d'être dans un film »

Le service de presse de l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA) a organisé un entretien exclusif avec le membre de l'équipe nationale et auteur d'un but historique, Abbosbek Fayzullayev . Au cours de l'interview, le talentueux milieu de terrain a expliqué comment il a surmonté le stress de son premier match lors de la Coupe du Monde (CM-2026) et ce qui l'a motivé sur le terrain.

« Une fois le match commencé, tout le stress disparaît »

Abbosbek a décrit les premières minutes avant d'entrer sur le terrain et ses sentiments intérieurs comme suit :

« Pour être honnête, j'étais absent pendant les 10-15 premières minutes de l'entraînement sur la pelouse. Parce que... je ne peux pas décrire ces émotions, mais j'avais l'impression d'être dans un film. Ensuite, après ces 10-15 minutes, c'est passé. » Une fois le match commencé, tout le stress s'efface. C'est pourquoi je n'ai pas ressenti de nervosité sur le terrain. J'étais prêt pour le match, car c'était un moment que j'attendais avec impatience. Je me suis dit que je devais me concentrer, car des millions de personnes nous regardaient, et mon père était présent au stade ; je ne pouvais pas me permettre de ne pas faire un bon match, j'y étais préparé. Comme je l'ai dit, après les premières minutes sur la pelouse, tout est rentré dans l'ordre. »

Les 3 facteurs clés qui ont permis à Fayzullayev de vaincre le stress

Malgré son jeune âge, Abbosbek a su gérer la pression immense d'un tournoi majeur de manière professionnelle. Les facteurs suivants ont joué un rôle déterminant :

Approche professionnelle : Le stress intense, qui ressemblait à des « scènes de film » au début de l'entraînement, n'a duré que 15 minutes. Dès le coup de sifflet initial de l'arbitre, le joueur s'est concentré uniquement sur sa mission.

La confiance du peuple : Le regard et l'espoir de millions de supporters ouzbeks derrière leurs écrans ont donné au jeune joueur une force immense, doublée d'un sentiment de responsabilité.

Le soutien familial (la présence de son père au stade) : Abbosbek, qui avait précédemment rendu hommage à son père sur Instagram, a trouvé sa plus grande source de motivation dans le soutien direct de son père au stade Azteca au Mexique.

Le prochain grand défi : le match contre le Portugal

Le match historique de débuts contre la Colombie (1:3) est maintenant derrière lui. L'équipe nationale d'Ouzbékistan attend désormais l'un des adversaires les plus sérieux du groupe S :

Match : Portugal — Ouzbékistan (CM-2026, 2e journée)

Date : 23 juin, mardi

Après le but marqué contre la Colombie, tous nos supporters attendent un jeu pertinent et courageux de la part d'Abbosbek Fayzullayev et de toute l'équipe nationale lors du match du 23 juin. Nous souhaitons d'immenses victoires à nos représentants pour le prochain match !