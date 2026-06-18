Sur les pelouses d'Amérique du Nord, la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 bat son plein. Après le choc historique (1:3) contre la Colombie lors de la 1ère journée du groupe K, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont su gagner le cœur du monde entier, non seulement par leur intensité sur le terrain, mais aussi par leur haute culture et leurs qualités humaines en dehors du jeu.

Selon les informations diffusées par le canal Telegram officiel de l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA), après la fin du match, nos représentants ont laissé leur vestiaire propre et parfaitement rangé, exprimant ainsi leur immense respect envers les hôtes.

Vous pouvez découvrir ci-dessous, via le tableau analytique, l'empreinte culturelle historique laissée par notre équipe nationale ainsi que les statistiques complètes des buts du match :

Le geste culturel de l'équipe nationale Buts du match Ouzbékistan — Colombie (1:3) Prochains matchs de phase de groupes • Propreté de la pièce : Le vestiaire a été nettoyé de manière impeccable. • 40e min : Daniel Muñoz (0:1)

• 60e min : Abbosbek Fayzullayev (1:1) • 23 juin : Portugal — Ouzbékistan • Message de gratitude : Des remerciements ont été laissés en espagnol et en ouzbek. • 65e min : Luis Díaz (1:2)

• 90+ min : Jhon Campas (1:3) • 28 juin : RD Congo — Ouzbékistan

« Merci beaucoup, Mexique ! » : Un remerciement gravé sur le tableau tactique

Après le match, les membres de notre équipe nationale ont entièrement rangé la pièce et ont inscrit des mots sincères en espagnol et en ouzbek sur le tableau tactique utilisé par les entraîneurs :

« Merci beaucoup, Mexique ! Nous vous souhaitons bonne chance pour la Coupe du Monde. Merci »

De plus, le communiqué officiel de l'Association de Football d'Ouzbékistan a souligné le respect particulier pour le mythique et mondialement célèbre stade Azteca de Mexico : « Nous exprimons notre gratitude au beau pays du Mexique et à l'arène légendaire Azteca pour avoir accueilli notre premier match officiel en phase finale de Coupe du Monde ». Ce geste noble a été chaleureusement salué par les supporters locaux et les organisateurs.

Chronologie du match de débuts et buts marqués

Il convient de rappeler que ce match, disputé mercredi, est entré dans les annales comme le premier match de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors d'un Mundial. Lors de la rencontre organisée à Mexico, les « Loups Blancs » dirigés par Fabio Cannavaro se sont inclinés 1:3 face à une solide équipe de Colombie.

Le score a été ouvert à la 40e minute par le défenseur colombien Daniel Muñoz suite à une passe décisive de Luis Díaz. En seconde période, nos représentants ont exercé une forte pression et, à la 60e minute, notre talentueux milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev a marqué un but historique pour égaliser (1:1). Cependant, peu après, à la 65e minute, Luis Díaz a remis les Sud-Américains en tête après une passe de Gustavo Puerta. Juste avant la fin du temps réglementaire, Jhon Campas a transformé une passe de Juan Hernández pour fixer le score final.

Le défi continue : Les prochaines étapes

Malgré la défaite, nos compatriotes poursuivent leur participation à la Coupe du Monde avec un moral élevé. Nos représentants affronteront, pour leurs prochains matchs du groupe K, l'un des géants du football mondial, le Portugal, ainsi qu'un sérieux représentant du continent africain, la République Démocratique du Congo, et se battront jusqu'au bout pour une place en play-offs.

Conclusion des commentateurs sportifs de Zamin : Le football ne se résume pas seulement à 90 minutes de jeu sur le terrain. La haute culture dont a fait preuve notre équipe nationale au stade Azteca a montré une fois de plus au monde entier à quel point le peuple ouzbek est noble et hospitalier. Le résultat sur le terrain est peut-être temporaire, mais une telle impression positive reste éternelle. Nous attendons maintenant que les élèves de Fabio Cannavaro produisent un jeu tout aussi beau et victorieux lors du prochain match contre le Portugal. Allez, Ouzbékistan !

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