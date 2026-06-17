Plus que quelques heures avant les moments historiques tant attendus par tout le peuple ouzbek et des millions de passionnés de football locaux ! Demain, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, fera ses débuts dans la phase de groupes de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire face à un adversaire redoutable d'Amérique du Sud : la Colombie. Avant ce choc historique transatlantique, une réunion technique traditionnelle s'est tenue aujourd'hui en présence des responsables de la FIFA, des commissaires de match et des représentants officiels des deux équipes. Lors de ce conseil important, diverses questions urgentes ont été discutées, notamment l'organisation du match à un haut niveau, le respect strict du règlement et les mesures de sécurité.

Les « Loups Blancs » en blanc : une marche historique vers la victoire !

À l'issue de la réunion technique officielle, l'un des points principaux qui intéressait nos supporters a été clarifié : la couleur des maillots que porteront les équipes sur le terrain. Pour ce match crucial de demain, les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan évolueront dans leur tenue complète blanche considérée comme traditionnelle et porte-bonheur. Quant à notre gardien de but, pour se distinguer des attaquants adverses et assurer l'invincibilité du filet, il entrera sur la pelouse en tenue orange (couleur de feu).

Vous pouvez consulter tous les détails et les informations principales de ce match historique entre l'Ouzbékistan et la Colombie via le tableau sport-technique officiel suivant :

Tenue de l'équipe nationale Couleur du maillot du gardien Lieu et stade du match Heure de début (heure de Tachkent) Date du match Tenue entièrement blanche

(Couleur absolue de la chance) Tenue orange

(Maillot couleur de feu) Mexique,

stade « Mexico City » stade à 07h00 du matin

(Direct) 18 juin 2026

(Jeudi)

Le stade « Mexico City » sera témoin d'une découverte historique

Pour rappel, le match de la 1ère journée du groupe K entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie, sous les projecteurs du monde entier, aura lieu le 18 juin sur la pelouse du magnifique et immense stade « Mexico City » au Mexique. Cette confrontation passionnante et historique débutera demain à l'aube, à 07h00 heure locale. Il ne fait aucun doute que des millions de nos compatriotes commenceront leur journée demain devant la télévision pour soutenir moralement nos garçons qui défendront l'honneur de notre patrie sur la scène mondiale.

L'avis des commentateurs sportifs de Zamin : Le choix de la tenue blanche pour notre équipe nationale n'est pas fortuit. Cette couleur nous a apporté de nombreuses victoires historiques. Bien que la Colombie compte des stars comme Luis Díaz et James Rodríguez, nos joueurs, particulièrement Abbosbek Fayzullaev et Eldor Shomurodov, ont une immense volonté de créer la sensation sur la scène internationale. Nous souhaitons sincèrement un immense succès aux « Loups Blancs » pour demain ! La patrie est avec vous, les garçons !

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