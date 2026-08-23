Erling Haaland a radicalement changé de look : il a abandonné ses cheveux longs (photo)

Le célèbre footballeur, attaquant du club anglais "Manchester City" et de l'équipe nationale de Norvège Erling Haaland a radicalement changé de look avant le début de la saison de Premier League anglaise (EPL), rapporte Zakon.kz.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, le 23 août 2026, l'athlète de 26 ans sur sa page Instagram.

"Nouvelle saison, nouvelle coupe de cheveux", a écrit Erling Haaland sous la vidéo montrant sa nouvelle coupe courte.

Il a également montré le processus de coupe de cheveux.

"Je me suis fait couper les cheveux courts et je m'en fiche", a souligné le footballeur sous les photos.

Son club a été l'un des premiers à réagir à la coupe de cheveux de Haaland.

"Nouvelle saison, nouvelle coupe de cheveux... magnifique", a commenté le compte officiel de "Manchester City" sous les publications d'Erling.