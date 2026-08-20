Un nouveau cycle de négociations entre la Russie et les États-Unis sur le règlement du conflit en Ukraine est attendu. Dans une interview accordée à Izvestia, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou était prêt à examiner les initiatives constructives de Washington. Mais quelles conditions strictes le Kremlin impose-t-il au dialogue et que discutent les réunions secrètes en coulisses ?

« Les exigences maximalistes n’ont aucun sens » : la déclaration de Zakharova

Réagissant aux « nouvelles idées » évoquées par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, la représentante du ministère russe des Affaires étrangères a rappelé que tout plan devait tenir compte de la situation réelle sur le front :

« Nous suivons attentivement la position de Washington sur la question ukrainienne. Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré que de nouvelles idées étaient nécessaires dans les négociations — nous sommes prêts à écouter les initiatives constructives. Mais toute option doit prendre en compte les intérêts nationaux de la Russie. Il n’y a aucun sens à discuter des exigences maximalistes de Kiev et de ses soutiens européens, qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain », a-t-elle déclaré Maria Zakharova.

État des négociations russo-américaines et des initiatives de paix

Orientation / Partie Position et principaux faits Ministère russe des Affaires étrangères (Zakharova) Prêt à examiner les propositions constructives, mais la « réalité sur le terrain » et les intérêts russes restent les conditions essentielles Dialogue en coulisses Des réunions régulières se tiennent à huis clos au sujet des « facteurs de tension » bilatéraux, dans le cadre d’un « accord entre gentlemen » Position des États-Unis (Rubio / Trump) De nouvelles idées sont nécessaires dans les négociations ; Trump a déclaré que la paix était « plus proche que prévu » Ukraine (Zelensky) A annoncé la présentation d’un nouveau train de propositions aux États-Unis et exprimé sa gratitude à l’équipe de Trump Plan de « trêve aérienne » Idée de mettre fin aux frappes dans les airs (Reuters) ; le Kremlin ne l’a pas confirmée sans document officiel

Réunions secrètes en « mode silence »

Maria Zakharova a confirmé que, depuis février de l’année dernière, des réunions à huis clos visant à lever les obstacles dans les relations entre la Russie et les États-Unis se tenaient régulièrement :

« Nous n’annonçons pas officiellement les réunions consacrées aux “facteurs de tension”, conformément à un accord bilatéral, car il est important de maintenir le dialogue en “mode silence” complet. Le calendrier des prochains échanges est actuellement en cours d’élaboration. »

Les nouvelles propositions de Zelensky et la « trêve aérienne »

Auparavant, Vladimir Zelensky avait révélé, dans une interview accordée à CNNque de nouvelles propositions pour un règlement pacifique du conflit avaient été présentées à Washington. Selon Reuters, les plans discutés comprennent également une « trêve aérienne » prévoyant l’arrêt des frappes aériennes et de missiles par les deux parties.

Cependant, la partie russe, notamment le président Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, souligne que l’instauration d’une paix durable restera difficile tant que les causes profondes du conflit — notamment l’aspiration de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN — ne seront pas écartées et que les pays européens continueront d’entraver les accords.

Selon vous, les nouveaux plans proposés sous la médiation des États-Unis et la « trêve aérienne » peuvent-ils mettre fin à la guerre dans les prochains mois, ou les exigences des parties feront-elles obstacle à un accord ?

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