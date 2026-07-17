Les migrants en Russie doivent-ils acheter un téléphone ? Le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan clarifie

Des informations circulant largement suggèrent que tous les migrants se rendant en Russie seraient obligés d'acheter un téléphone mobile spécial. Le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan a déclaré que ces interprétations ne correspondent pas totalement à la réalité.

La loi n'a pas encore été adoptée

Selon Omonulla Fayziyev, porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan, la norme concernant l'équipement des migrants en téléphones mobiles est actuellement discutée dans le cadre d'un projet de loi.

Par conséquent, l'obligation d'acheter un nouveau téléphone pour tous les étrangers arrivant en Russie n'est pas encore officiellement entrée en vigueur.

Le vice-ministre russe de l'Intérieur, Igor Zubov, avait précédemment déclaré qu'il était prévu à l'avenir que les téléphones des migrants venant pour une longue durée ou pour travailler disposent d'un profil électronique. Ses propos ont été relayés par plusieurs médias sous l'angle « chaque migrant devra acheter un téléphone ».

Le nouveau téléphone n'est pas requis pour tout le monde

Le ministère des Affaires étrangères souligne dans son commentaire que l'exigence discutée ne s'appliquera pas uniformément à tous les citoyens étrangers.

La nécessité d'acheter un appareil spécial pourrait survenir dans les cas suivants :

si le migrant ne possède aucun téléphone mobile ;

si le téléphone actuel n'est pas compatible avec l'installation de l'application « Amina » ;

si l'appareil ne prend pas en charge les exigences techniques de l'application.

C'est pourquoi les messages affirmant que « chaque migrant allant en Russie doit obligatoirement acheter un nouveau téléphone » sont considérés comme une mauvaise interprétation.

À quoi sert l'application « Amina » ?

« Amina » est une application mobile développée pour l'enregistrement à distance des migrants et la transmission d'informations sur leur localisation aux autorités compétentes.

Elle a été introduite à titre expérimental à partir du 1er septembre 2025 pour certaines catégories de migrants sans visa à Moscou et dans la région de Moscou. Une carte d'étranger valide est nécessaire pour utiliser l'application.

Selon Igor Zubov, il est également prévu à l'avenir d'envoyer des notifications via le profil électronique pour informer le migrant de l'expiration de ses documents ou de la nécessité de se rendre dans une administration.

Le ministère des Affaires étrangères appelle à attendre les décisions officielles

Omonulla Fayziyev a indiqué qu'il ne fallait pas considérer les informations diffusées comme si la loi était déjà en vigueur. Pour l'instant, la forme finale de l'initiative, les personnes concernées et la date d'entrée en vigueur ne sont pas confirmées.

Par conséquent, il est conseillé aux Ouzbeks travaillant en Russie ou prévoyant de s'y rendre de se fier uniquement aux annonces des autorités officielles et de ne pas se précipiter pour acheter un téléphone sur la base d'informations non confirmées.

Selon vous, est-il juste de contrôler la localisation des migrants via une application mobile ?