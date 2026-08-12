Une femme enceinte ayant tué son mari totalement acquittée par la justice

·10·Monde
Une femme enceinte ayant tué son mari totalement acquittée par la justice

Dans la région d’Almaty, une femme enceinte qui avait souffert de violences conjugales pendant des années a été totalement acquittée dans l’affaire liée à la mort de son mari. Le jury n’a pas qualifié son acte de meurtre intentionnel.

La défenseure des droits kazakhe Dina Tansari l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

Il est apparu au procès que la femme était régulièrement battue par son mari depuis longtemps. À plusieurs reprises, celui-ci l’aurait même chassée de la maison avec son bébé dans les bras, par des journées d’hiver glaciales. Il a également été établi que l’homme lui avait infligé de graves blessures durant sa précédente grossesse.

Avant le drame, la femme avait découvert l’infidélité de son mari. Furieux, celui-ci a de nouveau levé la main sur elle. Alors que la situation s’aggravait, la femme a frappé son mari avec un couteau pour protéger sa vie et son enfant à naître. L’homme est décédé des suites de ses blessures.

La femme était alors enceinte et son accouchement était prévu pour le 15 août.

Le jury a pris en compte toutes les circonstances de l’affaire, notamment les années de violences subies par la femme et sa tentative de se protéger ainsi que de protéger son fœtus au moment du drame.

Au terme du procès, le jury a conclu que les éléments ne suffisaient pas à déclarer la femme coupable et l’a totalement acquittée.

Région d'AlmatyDina Tansari
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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