Au Népal, un glissement de terrain massif fait s'effondrer une partie de la montagne dans une rivière (vidéo)

·67·Monde
Au Népal, un glissement de terrain massif fait s'effondrer une partie de la montagne dans une rivière (vidéo)

Au Népal, de violents glissements de terrain et des inondations ont causé de lourdes conséquences. Il a été rapporté que plus de 20 personnes sont décédées à cause de cette catastrophe naturelle. Des dizaines de villages situés dans des zones montagneuses ont été détruits, y compris des zones utilisées comme camps de base pour les alpinistes.

Plus de 2 000 habitants ont été évacués vers des zones sûres depuis les lieux de la catastrophe. L'ampleur du glissement de terrain a montré la gravité du désastre : d'énormes rochers se sont effondrés dans la rivière Marsyangdi.

L'incident s'est produit le 26 août près de la frontière entre le Népal et le Tibet. Cet événement survient un mois après que de fortes inondations et des avalanches de glaciers ont été observées dans la région. Il a été rapporté que les catastrophes précédentes avaient déjà fait plus de 1 400 morts.

NépalCatastropheGlissement de terrainRivière MarsyangdiTibet
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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