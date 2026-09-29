Les champions sont de retour : des centaines de fans ont accueilli les joueurs d'échecs à Tachkent

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Les champions sont de retour : des centaines de fans ont accueilli les joueurs d'échecs à Tachkent

Les membres de l'équipe nationale d'échecs d'Ouzbékistan, sacrés champions absolus lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, ont été accueillis en grande pompe à Tachkent.

Des centaines de supporters, de jeunes, d'amateurs d'échecs, de journalistes et de membres du public ont accueilli les champions à la gare « Shimoliy » de la capitale. Malgré l'heure tardive, de nombreux citoyens se sont rassemblés à la gare pour féliciter les sportifs.

Le trophée du championnat et le drapeau de l'Ouzbékistan étaient au centre de toutes les attentions lors de la cérémonie. Les fans ont applaudi les membres de l'équipe nationale, célébrant dignement leur résultat historique.

Il est souligné que cette victoire constitue l'un des résultats les plus importants pour les échecs ouzbeks. Le succès des membres de l'équipe nationale devrait contribuer à accroître encore davantage l'intérêt pour les échecs dans le pays.

OuzbékistanÉquipe Nationale D'échecs46e Olympiade D'échecsTachkentGare Shimoliy
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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