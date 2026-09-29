Fazliddin Erkinboyev remporte la médaille de bronze à Aichi-Nagoya

Une nouvelle médaille s'ajoute au compteur de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Le membre de notre équipe nationale de boxe, Fazliddin Erkinboyev, a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des -80 kg.

Notre compatriote a pris la troisième place du podium après un combat acharné en demi-finale pour une place en finale.

Un parcours réussi jusqu'en demi-finale

Fazliddin Erkinboyev a défendu les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des -80 kg aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Auteur d'une belle performance tout au long de la compétition, notre boxeur a progressé avec confiance vers les phases finales, atteignant le dernier carré.

Ce stade était déjà un résultat significatif pour Erkinboyev aux Jeux asiatiques. Cependant, son objectif était plus élevé : atteindre la finale et se battre pour l'or.

Défaite dans le combat pour la finale

Erkinboyev est monté sur le ring en demi-finale contre l'Indien Ankush.

Le combat fut intense et disputé. Les deux boxeurs ont tout donné pour décrocher leur billet pour la finale.

Finalement, la décision des juges a tourné en faveur du boxeur indien. Ainsi, Fazliddin Erkinboyev n'a pas pu se qualifier pour la finale.

Cependant, sa qualification pour les demi-finales lui a garanti la médaille de bronze des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Fazliddin Erkinboyev a remporté la médaille de bronze des Jeux asiatiques dans la catégorie des -80 kg.

Une nouvelle médaille pour la délégation ouzbèke

La médaille de bronze d'Erkinboyev est une distinction supplémentaire pour l'équipe de boxe d'Ouzbékistan.

À Aichi-Nagoya, les boxeurs ouzbeks montés sur le ring défendent l'honneur du pays à chaque combat. Fazliddin Erkinboyev, en atteignant les demi-finales, a ajouté un nouveau trophée au palmarès de notre délégation.

Bien que l'objectif d'atteindre la finale n'ait pas été atteint, notre boxeur termine les Jeux asiatiques avec une médaille, marquant ainsi sa participation par un résultat probant.

Chaque victoire et chaque médaille sur les rings d'Aichi-Nagoya revêt une importance particulière pour le sport ouzbek. Le bronze de Fazliddin Erkinboyev est l'un de ces résultats réjouissants pour notre délégation.