4000 dollars la pièce : cette viande coûte le prix de deux maisons en ville

Il existe de nombreux mets précieux dans le monde, mais le prix de certains types de viande peut surprendre la plupart des gens. Fait intéressant, le premier de la liste coûte le prix de plusieurs maisons dans le centre-ville.

À la 5e place se trouve le célèbre Bœuf Wagyu Il est considéré comme l'un des types de viande les plus chers au monde. 1 kilogramme de ce produit est généralement évalué entre 200 et 600 dollars.

À la 4e place, on trouve le Bœuf de Kobe Ce n'est pas un Wagyu ordinaire, mais l'une de ses variétés les plus prestigieuses. Le prix de cette viande atteint environ 1000 dollars par kilogramme.

À la 3e place est classé le Bœuf de Matsusaka Il est également reconnu comme l'une des variétés de Wagyu de la plus haute qualité au Japon. Dans certains cas, son prix dépasse même 1000 dollars par kilogramme.

La 2e place est occupée par le célèbre Jambon Ibérique Ce n'est pas une simple viande séchée. Une seule pièce entière peut coûter jusqu'à 4000 dollars.

À la 1ère place de la liste se trouve le Thon Rouge Il occupe la place.

Ce n'est pas du bœuf, mais il est reconnu comme l'un des produits carnés les plus chers au monde. Surtout lors des enchères à Tokyo, des sommes records ont été proposées pour le Thon Rouge, atteignant parfois 1 million de dollars. C'est pourquoi il est cité comme l'un des produits carnés les plus chers au monde.