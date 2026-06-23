Un robot policier licencié car il n'a dressé aucune amende

·53·Monde
Un robot policier licencié car il n'a dressé aucune amende

Une situation curieuse s'est produite aux États-Unis : un robot policier a été limogé après n'avoir enregistré aucune infraction pendant 10 mois.

Ce robot, nommé DubBot, patrouillait dans les zones de stationnement de la ville de Dublin, dans l'Ohio. Sa mission principale consistait à détecter les infractions, signaler les situations suspectes et surveiller la sécurité.

Cependant, durant près d'un an d'activité, le robot n'a détecté aucune infraction. En conséquence, l'administration municipale a jugé l'efficacité du projet trop faible et a décidé de le retirer du service.

Selon les experts, le robot fonctionnait correctement sur le plan technique, mais n'a apporté aucun bénéfice pratique. Près de 67 000 dollars ont été dépensés pour ce projet.

Fait intéressant, ce n'est pas le premier échec lié à DubBot. En 2024, à New York, un robot du même type a également été retiré du service car il était incapable de monter des escaliers.

Cet incident démontre une fois de plus que l'efficacité de l'intelligence artificielle et des technologies robotiques dans la vie réelle est encore au stade expérimental.

États-UnisDublinOhioNew YorkDubBot
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