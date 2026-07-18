Combat de robots : le premier tournoi de humanoïdes EngineAI T800 a eu lieu à Shenzhen

Le monde de la technologie franchit une nouvelle étape : le premier tournoi mondial de combat de robots humanoïdes en style libre, l'Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), s'est tenu à Shenzhen, en Chine. Cette compétition n'est pas qu'un simple spectacle, mais un terrain d'essai réel pour les dernières avancées en matière d'AI et de robotique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

32 équipes du monde entier ont participé au tournoi. Fait intéressant, tous les participants ont utilisé une plateforme technique unique : le robot EngineAI T800. Cela a permis de garantir que, pour déterminer le vainqueur, ce n'est pas le matériel du robot qui joue le rôle principal, mais la perfection des algorithmes et du logiciel qui le contrôlent.

L'affrontement brutal des champions de fer

Les combats dans l'octogone ont été extrêmement intenses. Le robot EngineAI T800 mesure 1,73 mètre et peut effectuer non seulement des mouvements simples, mais aussi des techniques de combat complexes. Les spectateurs ont pu observer des uppercuts, des coups de pied circulaires et même des attaques sautées. L'un des moments les plus surprenants a été lorsqu'une attaque sautée a failli arracher la tête de l'un des robots.

Selon ixbt.com, lors d'un des combats, bien que la tête du robot soit restée pendante après un coup puissant, il a réussi à poursuivre le combat. Cela s'explique par le fait que le « cerveau » principal et les capteurs de l'humanoïde sont situés dans son torse. De tels cas ont démontré la capacité des robots à maintenir leur fonctionnalité même dans des situations extrêmes.

Comment le vainqueur est-il déterminé ?

Précision et perfection technique des attaques ;

Capacité à esquiver les coups et à maintenir l'équilibre ;

Vitesse de redressement après une chute ;

Endurance globale du robot et adaptabilité des algorithmes.

Le jury ne s'est pas concentré uniquement sur la puissance des coups pour déterminer le vainqueur. Les critères suivants ont été primordiaux :

Les représentants d'EngineAI soulignent que de telles compétitions accélèrent la transition des robots humanoïdes, passant de prototypes de laboratoire à des produits commerciaux pour la vie quotidienne. Les situations complexes sur le champ de bataille fournissent aux ingénieurs des données précieuses pour améliorer les algorithmes de contrôle et la coordination des capteurs.

Ce tournoi marque le début d'une nouvelle ère dans la robotique. Si auparavant les robots étaient perçus comme des machines lentes, ils deviennent désormais aussi agiles et résistants que les humains. À l'avenir, ces technologies devraient être utilisées dans les opérations de sauvetage ou dans d'autres domaines dangereux pour la vie humaine.