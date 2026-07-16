«Si nous devons mourir, nous mourrons ensemble» : l'épouse d'un passager aspiré hors d'un avion raconte l'incident

Un incident grave impliquant un Boeing 737 NG de la compagnie Ryanair a semé la panique parmi les passagers dans le ciel grec. Suite à la rupture d'un hublot en plein vol, une dépressurisation s'est produite et l'un des passagers a été partiellement aspiré par le flux d'air.

Il a été révélé que l'incident a eu lieu le 10 juillet lors d'un vol reliant Thessalonique à la ville allemande de Memmingen. Environ 10 minutes après le décollage, les passagers ont entendu un bruit semblable à une forte explosion et l'avion a entamé une descente d'urgence.

Ljubisa Karovic, un ressortissant serbe de 61 ans assis près du hublot, a commencé à être aspiré vers l'extérieur en raison de la chute brutale de pression. Son épouse, Svetlana Grkovic, assise derrière lui, l'a retenu par la jambe, tandis qu'un autre passager le saisissait par le bras. Un troisième homme est venu leur prêter main-forte, et ensemble, ils ont réussi à ramener la victime à l'intérieur de la cabine. Le fait qu'il portait sa ceinture de sécurité a été un facteur déterminant pour lui sauver la vie.

Svetlana Grkovic a raconté que son mari avait perdu connaissance à plusieurs reprises pendant l'incident. Se remémorant ces instants, elle a déclaré : « Si nous devons mourir, nous mourrons ensemble ». Elle a souligné que la victime saignait du nez et de la bouche, mais que l'équipage n'avait pas fourni une assistance suffisante, les passagers ayant même dû apporter eux-mêmes de l'eau.

Les passagers ont tenté de boucher le hublot brisé avec une valise, mais le puissant courant d'air l'a également aspirée vers l'extérieur.

L'avion a rapidement fait demi-tour vers l'aéroport de Thessalonique et a atterri en toute sécurité. Ljubisa Karovic a été transporté à l'hôpital où il est toujours soigné. Selon son épouse, il est en état de choc, souffre d'une blessure au bras et ne se souvient pas encore précisément de tout ce qui s'est passé.

Selon les premières hypothèses, l'incident pourrait avoir été causé par une défaillance du moteur droit de l'avion. Certains experts supposent qu'un débris du moteur aurait percuté le hublot, bien que cette version ne soit pas encore officiellement confirmée.

Une enquête internationale a été ouverte. Des experts de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), de l'autorité grecque HARSIA et de la société Boeing y participent.

Ryanair a publié une brève déclaration confirmant que l'avion était retourné à Thessalonique en raison d'un hublot endommagé et que le vol avait atterri en toute sécurité. La compagnie a affirmé que le passager blessé avait reçu les soins médicaux nécessaires.