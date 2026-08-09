Deux femmes en retard pour leur avion tentent de l’arrêter (vidéo)

Une vidéo montrant deux femmes en retard pour leur vol courir derrière un avion et tenter de l’arrêter à l’aéroport Cheremetievo de Moscou s’est répandue sur les réseaux sociaux.

Selon le service de presse de Cheremetievo, l’incident s’est produit le 25 juillet. Les femmes avaient passé tous les contrôles avant le vol. Elles ont toutefois ensuite pénétré dans une zone interdite aux passagers.

Les femmes ont couru derrière l’avion alors qu’il se dirigeait vers la piste de décollage. Les images de leur tentative pour l’arrêter sont rapidement devenues virales sur internet.

Selon l’administration de l’aéroport, les femmes ont été interpellées puis remises aux agents du FSB. Des mesures appropriées sont actuellement prises concernant l’incident.

Selon Cheremetievo, la sécurité des autres passagers n’a pas été menacée lors de l’incident.