Des nouvelles inattendues et quelque peu tristes sont arrivées d'Inde, pays des fans inconditionnels de la légende du football et huituple Ballon d'Or, Lionel Messi. Selon la page officielle de la prestigieuse agence Asian News International sur le réseau social « X » (anciennement Twitter), une magnifique statue érigée en mémoire et en l'honneur de la superstar argentine dans la ville de Calcutta a été officiellement retirée.

Le monument avait été inauguré en grande pompe tout récemment, en décembre 2025, lors de la visite historique du légendaire attaquant en Inde. Haute de 21 mètres, cette œuvre dorée capturait le moment inoubliable où Lionel Messi soulevait le trophée de la Coupe du Monde 2022 au-dessus de sa tête.

Pourquoi la statue a-t-elle été retirée ?

Selon les habitants et les fans de football, la structure massive suscitait récemment de sérieuses inquiétudes en matière de sécurité. Les gens se sont plaints du fait que la statue géante oscillait de manière significative par vent fort et ont fait appel aux autorités compétentes.

Pour clarifier la situation, Sharadvat Mukherjee, membre de l'Assemblée du Bengale occidental, a fait une déclaration le 27 mai dernier. Selon lui, des experts et des ingénieurs expérimentés ont estimé que le monument représentait un danger réel pour la vie des personnes à proximité, ce qui a conduit à la décision de le démonter.

Messi — la légende la plus titrée de l'histoire du football

Aujourd'hui âgé de 38 ans, Lionel Messi est considéré comme l'un des plus grands joueurs, et le plus titré, non seulement de son époque, mais de toute l'histoire du football. Ses accomplissements impressionnent naturellement tous les fans :

Champion du monde : A mené l'Argentine au titre suprême sur les terrains du Qatar en 2022.

Roi d'Europe : A remporté 4 fois la Ligue des Champions de l'UEFA avec le FC Barcelone.

Inégalé en Espagne : A remporté 10 titres de champion de la Liga.

Succès continental : Double vainqueur de la Copa América avec l'équipe nationale d'Argentine.

Pour rappel, la légende vivante continue de ravir des millions de fans avec son jeu magique aux États-Unis depuis 2023, sous les couleurs de l'Inter Miami. Même si la statue a été retirée, l'image majestueuse de Messi dans le cœur de ses fans ne tombera jamais !