Une femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au Népal

·7·Monde
Une femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au Népal

La nouvelle du sauvetage d'une femme de 105 ans, retrouvée vivante après près de 24 heures sous les décombres au Népal, a redonné espoir à beaucoup. Sa maison a été détruite et elle est restée piégée sous les ruines.

La situation dans la zone environnante était extrêmement difficile. Alors que les recherches de survivants se poursuivaient parmi les décombres, les secouristes ont réussi à localiser la vieille dame.

Elle a été extraite avec précaution des décombres et transportée vers un lieu sûr.

Après près de 24 heures d'incertitude, le fait que la femme de 105 ans ait été retrouvée vivante a apporté un grand espoir tant aux secouristes qu'à ses proches. Alors que de nombreux bâtiments ont été détruits par la catastrophe naturelle, sa survie a suscité une attention particulière.

Grâce aux recherches incessantes des secouristes, elle a été retrouvée sous les décombres et évacuée vers une zone sécurisée.

Le sauvetage de cette femme de 105 ans a démontré une fois de plus que, même dans les moments les plus sombres des catastrophes naturelles, la lutte pour la vie humaine continue.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un citoyen ouzbek poignardé à mort dans la région d'AlmatyUn citoyen ouzbek poignardé à mort dans la région d'AlmatyAujourd'hui, 13:24Une escadrille de « l'apocalypse » entre en service aux États-UnisUne escadrille de « l'apocalypse » entre en service aux États-UnisAujourd'hui, 13:03Trump annonce le « plus grand accord de l'histoire » avec le VenezuelaTrump annonce le « plus grand accord de l'histoire » avec le VenezuelaAujourd'hui, 12:46«Il n'y aura aucune pitié pour ces gens.» Sadyr Japarov appelle à punir les «ennemis du peuple»«Il n'y aura aucune pitié pour ces gens.» Sadyr Japarov appelle à punir les «ennemis du peuple»Aujourd'hui, 12:39Collision entre deux tramways à IstanbulCollision entre deux tramways à IstanbulAujourd'hui, 11:12Une adolescente de 15 ans a vécu avec une aiguille dans l'intestin pendant 20 joursUne adolescente de 15 ans a vécu avec une aiguille dans l'intestin pendant 20 joursAujourd'hui, 10:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public