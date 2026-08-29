Une femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au Népal

La nouvelle du sauvetage d'une femme de 105 ans, retrouvée vivante après près de 24 heures sous les décombres au Népal, a redonné espoir à beaucoup. Sa maison a été détruite et elle est restée piégée sous les ruines.

La situation dans la zone environnante était extrêmement difficile. Alors que les recherches de survivants se poursuivaient parmi les décombres, les secouristes ont réussi à localiser la vieille dame.

Elle a été extraite avec précaution des décombres et transportée vers un lieu sûr.

Après près de 24 heures d'incertitude, le fait que la femme de 105 ans ait été retrouvée vivante a apporté un grand espoir tant aux secouristes qu'à ses proches. Alors que de nombreux bâtiments ont été détruits par la catastrophe naturelle, sa survie a suscité une attention particulière.

Grâce aux recherches incessantes des secouristes, elle a été retrouvée sous les décombres et évacuée vers une zone sécurisée.

Le sauvetage de cette femme de 105 ans a démontré une fois de plus que, même dans les moments les plus sombres des catastrophes naturelles, la lutte pour la vie humaine continue.