Nouveau service premium lancé pour ceux qui souhaitent aller aux États-Unis plus rapidement

Une annonce importante et intéressante a été faite pour nos compatriotes et les touristes internationaux qui prévoient de se rendre aux États-Unis à des fins touristiques ou professionnelles. De l'autre côté de l'océan, l'administration de Donald Trump met en place un nouveau système payant entièrement nouveau pour le traitement des visas américains et la réussite de l'entretien responsable à l'ambassade. Selon les nouvelles règles, à partir du 1er juillet 2026, les demandeurs de visas touristiques et d'affaires (B1/B2) auront la possibilité de programmer un entretien à l'ambassade en seulement 10 jours ouvrables. Bien sûr, pour profiter d'une telle commodité rapide et privilégiée, un paiement supplémentaire de 750 dollars US est requis dans le cadre du programme.

Alors, que propose ce nouveau programme aux demandeurs de visa de la part de la Maison Blanche, et quelles en sont les principales conditions ? Tous les détails sont clairement exposés dans le plan spécial ci-dessous :

Coût financier du service : En plus des frais de visa standard actuels (185 dollars), 750 dollars supplémentaires sont facturés pour le traitement accéléré ;

Délai court garanti : Après le paiement réussi du montant supplémentaire spécifié, un entretien consulaire sera organisé pour vous dans un délai de exactement 10 jours ouvrables ;

Période d'essai : Ce programme est actuellement lancé en tant que projet pilote (expérimental) temporaire et sera valable du 1er juillet au 31 décembre 2026 ;

Zones de couverture géographique : Ce type de service premium n'est pas disponible dans toutes les ambassades et consulats du monde, mais seulement dans certains sélectionnés (leur liste complète et détaillée devrait être officiellement annoncée par le Département d'État bientôt).

Note la plus importante : Il convient de noter séparément que ce paiement de 750 dollars ne garantit en aucun cas la délivrance d'un visa américain et n'influence pas la décision du consul. Ce montant sert uniquement à accélérer la date de l'entretien autant que possible, en contournant les longues files d'attente qui peuvent s'étendre sur des mois.

Les analystes soulignent qu'en raison du durcissement constant de la politique migratoire aux États-Unis récemment, les délais d'attente pour les files d'attente physiques et électroniques pour les visas de catégorie B1/B2 ont considérablement augmenté dans de nombreux pays du monde, y compris dans notre région. Dans certains cas, les citoyens devaient attendre leur tour pendant des mois, voire six mois. Le nouveau service premium mis en place est exactement ce qu'il faut pour les personnes qui privilégient le temps à l'argent et sont prêtes à payer pour la rapidité, tout en aidant à alléger partiellement la charge excessive du système.

Ce projet est actuellement mis en œuvre sous la forme d'une règle juridique temporaire, et selon les résultats des tests à la fin de l'année, la question de sa pérennisation sera examinée. Selon les informations officielles du Département d'État américain, le prix fixé de 750 dollars pour le service n'est pas sorti de nulle part, mais est soigneusement calculé sur la base des frais administratifs réels engagés par l'État pour organiser ce processus accéléré.

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