La construction du plus haut bâtiment du monde de mille mètres est prévue en Arabie saoudite

En Arabie saoudite, la construction de la Jeddah Tower se poursuit à Djeddah. Il est prévu que la hauteur du gratte-ciel dépasse les 1 000 mètres.

Si le projet est achevé comme prévu, la Jeddah Tower sera près de 200 mètres plus haute que l'actuel plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï.

La Jeddah Tower devrait abriter des bureaux, un hôtel, des résidences et des espaces commerciaux. Il est également prévu que le bâtiment dispose de l'une des plateformes d'observation les plus hautes du monde.

Burj Khalifa — 828 mètres

Jeddah Tower — plus de 1 000 mètres

Une fois la construction terminée, la Jeddah Tower pourrait devenir le premier gratte-ciel au monde à franchir la barre du kilomètre de hauteur. La mise en service du bâtiment est prévue pour 2028.