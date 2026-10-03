Au Japon, les gens jettent délibérément des poissons dans les canaux : la raison est surprenante

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Au Japon, les gens jettent délibérément des poissons dans les canaux : la raison est surprenante

Dans certaines petites villes japonaises, on peut croiser des poissons vivants colorés dans les simples canaux d'eau qui traversent les rues. Ils ne sont pas arrivés là par hasard : les habitants les y introduisent délibérément.

L'une des raisons principales est que ces canaux sont alimentés par de l'eau de source pure. Les poissons se nourrissent d'algues, d'insectes et de débris organiques, aidant ainsi à maintenir l'écosystème du canal propre.

Mais cette tradition a un autre aspect intéressant. La présence de poissons vivants dans des canaux clairs influence également le comportement humain. Voir un tel spectacle dissuade les gens de jeter des déchets dans l'eau.

Ainsi, les canaux ne sont pas seulement maintenus propres, ils deviennent aussi un paysage magnifique et une attraction touristique.

Au Japon, les poissons ne font pas que nager ; dans certaines régions, ils font partie intégrante de la culture de préservation de la nature et de la propreté.

JaponCanauxPoissonsCulture de la propretéEnvironnement
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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