Un livreur ouzbek arrêté à Tokyo, soupçonné d'attouchements sur une mineure

·7·Monde
Un livreur ouzbek arrêté à Tokyo, soupçonné d'attouchements sur une mineure

À Tokyo, capitale du Japon, un citoyen ouzbek a été arrêté, soupçonné d'avoir commis des actes à caractère sexuel inappropriés sur une mineure. C'est ce qu'ont rapporté les médias japonais, dont Jiji Press.

Il a été précisé que l'homme de 45 ans résidait dans l'arrondissement de Shinagawa à Tokyo. L'incident s'est produit le 5 juillet dans un appartement de l'arrondissement de Setagaya.

Comment l'incident s'est-il produit ?

Selon la police, le suspect s'est rendu au domicile pour une livraison de repas. À ce moment-là, la mineure était seule à la maison.

Selon l'enquête, le livreur a eu des contacts physiques inappropriés avec la jeune fille. Après l'incident, elle a immédiatement alerté la police.

La police japonaise a arrêté le suspect en septembre.

Le suspect a reconnu les faits

Selon Jiji Press, la police a déclaré que l'homme arrêté avait reconnu les accusations. L'enquête sur l'incident se poursuit.

Certains médias japonais ont rapporté que le suspect aurait utilisé le nom d'une autre personne lors de son inscription au service de livraison. Cette information est en cours d'examen dans le cadre de l'enquête.

La jeune fille a alerté la police

L'un des points notables de cette affaire est que la victime a contacté la police par elle-même après l'incident.

Actuellement, la police japonaise mène une enquête pour déterminer tous les détails de l'incident et évaluer juridiquement les actions du suspect.

De plus, le principe juridique général selon lequel le suspect est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement confirmée par un tribunal reste en vigueur.

JaponTokyoJiji PressArrondissement de ShinagawaFaits divers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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