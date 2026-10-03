L'équipe nationale du Portugal et Cristiano Ronaldo sont au cœur de vives discussions parmi les supporters de football du pays suite aux récents événements.

Sur les réseaux sociaux, certains fans expriment leur mécontentement concernant le statut de Ronaldo en équipe nationale et le traitement qui lui est réservé. Ils soulignent la contribution immense de l'attaquant portugais à l'histoire de la sélection.

Un autre sujet de débat est le numéro 7, devenu emblématique au cours de la carrière de Ronaldo. Les rumeurs sur une éventuelle attribution de ce numéro à un autre joueur ont suscité des avis divergents parmi les supporters.

Les soutiens de Ronaldo rappellent sa place historique dans le football portugais et insistent sur la nécessité de respecter sa carrière et son héritage en équipe nationale. Parallèlement, il est nécessaire de vérifier avec des sources fiables les allégations selon lesquelles des milliers de fans seraient descendus dans les rues au Portugal pour soutenir Ronaldo. Il est donc plus approprié de présenter ces informations comme des revendications sur les réseaux sociaux plutôt que comme des faits confirmés.