Un millionnaire américain meurt dans un crash d’hélicoptère au Kenya

·5·Monde
Un millionnaire américain meurt dans un crash d’hélicoptère au Kenya

L’entrepreneur et millionnaire américain, fondateur de la société George Stone Crab et de la chaîne de restaurants My Ceviche , Roger Duarte est mort dans un accident d’hélicoptère au Kenya. The New York Post a rapporté l’information.

L’hélicoptère avait décollé d’une réserve naturelle

Selon l’Autorité kényane de l’aviation civile, l’accident s’est produit au matin du 19 août près du mont Ololokwe, dans le nord du pays.

L’hélicoptère se dirigeait de la réserve naturelle de Loisaba vers la rivière Ewaso Niro lorsqu’il s’est écrasé.

Les cinq personnes à bord de l’hélicoptère sont mortes dans l’accident.

Un millionnaire américain meurt dans un crash d’hélicoptère au Kenya

Qui figurait parmi les victimes ?

Roger Duarte était accompagné des personnes suivantes, également décédées :

  • l’homme d’État et entrepreneur italien Michele Sensi-Cantù ;

  • son épouse, la designer américano-équatorienne Stephanie Hollihan Vascones ;

  • le responsable des médias et directeur général de la chaîne Telemundo, José Suárez ;

  • le pilote de l’hélicoptère, Josh Outram.

Qui était Roger Duarte ?

Duarte a créé, avec la société George Stone Crab

une entreprise de vente et de livraison de crabes de Floride. Connu pour son activité entrepreneuriale, il a été inclus dans le classement « 30 Under 30 » de Forbes en 2016 .

Une enquête appropriée est en cours au Kenya.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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