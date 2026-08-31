À San Francisco, un conducteur de train s'endort et percute un autre convoi (vidéo)

Une vidéo montrant un conducteur de train léger Muni à San Francisco s'endormant aux commandes est devenue virale. Peu après, le train a percuté un autre convoi Muni stationné sur la voie.

L'incident a eu lieu le 31 juillet au matin près de l'intersection de la 47e Avenue et de la rue Wawona, au nord du zoo de San Francisco. La vidéo montre le conducteur somnoler pendant quelques secondes avant de se réveiller brusquement et de réaliser qu'il s'approchait du train devant lui.

À la suite de la collision, le pare-brise du train a été brisé. Aucun passager n'était présent dans les deux trains au moment de l'accident. Le conducteur aurait subi des blessures légères.

L'Agence de transport municipal de San Francisco (SFMTA) a déclaré que l'enquête préliminaire n'a révélé aucun défaut technique sur le train ou l'infrastructure ferroviaire. Selon les premières conclusions, la collision est due à une erreur humaine causée par la fatigue du conducteur.

Une enquête officielle est actuellement en cours. Le conducteur a été temporairement suspendu de ses fonctions.