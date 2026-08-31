À San Francisco, un conducteur de train s'endort et percute un autre convoi (vidéo)

·14·Monde
À San Francisco, un conducteur de train s'endort et percute un autre convoi (vidéo)

Une vidéo montrant un conducteur de train léger Muni à San Francisco s'endormant aux commandes est devenue virale. Peu après, le train a percuté un autre convoi Muni stationné sur la voie.

L'incident a eu lieu le 31 juillet au matin près de l'intersection de la 47e Avenue et de la rue Wawona, au nord du zoo de San Francisco. La vidéo montre le conducteur somnoler pendant quelques secondes avant de se réveiller brusquement et de réaliser qu'il s'approchait du train devant lui.

À la suite de la collision, le pare-brise du train a été brisé. Aucun passager n'était présent dans les deux trains au moment de l'accident. Le conducteur aurait subi des blessures légères.

L'Agence de transport municipal de San Francisco (SFMTA) a déclaré que l'enquête préliminaire n'a révélé aucun défaut technique sur le train ou l'infrastructure ferroviaire. Selon les premières conclusions, la collision est due à une erreur humaine causée par la fatigue du conducteur.

Une enquête officielle est actuellement en cours. Le conducteur a été temporairement suspendu de ses fonctions.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une étudiante russe de 19 ans portée disparue en ThaïlandeUne étudiante russe de 19 ans portée disparue en ThaïlandeAujourd'hui, 12:52Les EAU annoncent l'interception d'un drone après des attaques iraniennes contre une base aérienne américaineLes EAU annoncent l'interception d'un drone après des attaques iraniennes contre une base aérienne américaineAujourd'hui, 12:28Une comptable de maternelle au Kazakhstan occidental augmente son salaire de 30 millions de tengesUne comptable de maternelle au Kazakhstan occidental augmente son salaire de 30 millions de tengesAujourd'hui, 12:18Les États-Unis frappent l'île iranienne de Larak : un nouveau danger émerge (video)Les États-Unis frappent l'île iranienne de Larak : un nouveau danger émerge (video)Aujourd'hui, 10:45Accord de « La Mecque » : une réunion importante débute à IstanbulAccord de « La Mecque » : une réunion importante débute à IstanbulAujourd'hui, 10:18Mariés à des objets inanimés : l'histoire d'« unions » insolites (photos)Mariés à des objets inanimés : l'histoire d'« unions » insolites (photos)Aujourd'hui, 05:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie