L'Ukraine annonce 5 scénarios pour un cessez-le-feu

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L'Ukraine annonce 5 scénarios pour un cessez-le-feu

Les débats internationaux sur la fin diplomatique du conflit militaire en Ukraine sont entrés dans une nouvelle phase. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgiy Tykhyi, a annoncé que le pays est prêt à travailler sur 5 variantes différentes de cessez-le-feu et que des solutions diplomatiques appropriées ont été élaborées. Selon lui, la balle est désormais dans le camp de Moscou.

Cependant, la partie russe a immédiatement réagi à ces propositions, rejetant fermement l'idée d'un cessez-le-feu uniquement pour entamer des négociations.

Les 5 formats de trêve proposés par Kiev

Selon le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Kiev est ouvert à l'examen de plusieurs initiatives mondiales et régionales :

  • 1. Trêve complète et inconditionnelle : Cessez-le-feu total sur toute la ligne de front (nécessitant toutefois l'accord direct de la Russie) ;

  • 2 et 3. Deux variantes sur la sécurité en mer Noire : Ces deux axes sont élaborés par la Turquie et l'Égypte avec la participation de l'Ukraine ;

  • 4. Initiative de paix globale de l'Inde : Un plan visant à assurer la sécurité alimentaire en mer Noire et à stopper les frappes de missiles et de drones sur les infrastructures énergétiques des deux parties ;

  • 5. Trêve énergétique avec la participation des États-Unis : Un format discuté lors des récentes négociations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, visant à protéger les réseaux électriques et les systèmes vitaux des frappes mutuelles.

Le refus de Sergueï Lavrov : « Nous ne nous laisserons pas tromper »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'exprimant lors du forum scientifique et expert international « Primakov Readings », a souligné que Moscou n'accepterait pas la formule « d'abord le cessez-le-feu, puis les négociations » avancée par Kiev :

  • Leçons d'Istanbul : « On nous dit : “Arrêtons les tirs le long de la ligne de contact, puis nous négocierons”. Non, nous l'avons déjà fait — nous nous étions mis d'accord à Istanbul, nous avions paraphé, arrêté les tirs en signe de bonne volonté et même retiré nos troupes de Kiev », a déclaré Lavrov ;

  • « Une vigilance particulière » : Le chef de la diplomatie russe a affirmé que Moscou est prêt à négocier, mais qu'il ne se laissera pas duper cette fois-ci : « Parfois, nous pouvons être naïfs, peut-être pensent-ils que notre naïveté nous rendra à nouveau vulnérables, mais nous sommes désormais particulièrement vigilants ».

Les 5 scénarios proposés par Kiev et la position ferme de Moscou montrent que la méfiance entre les parties reste l'obstacle majeur à un arrêt des hostilités.

UkraineMinistère des Affaires étrangèresSergueï LavrovGeorgiy TykhyiConflit diplomatique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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