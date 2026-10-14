En Inde, des hommes en nuisettes volent de l'argent dans un distributeur automatique (vidéo)

·1·Monde
En Inde, des hommes en nuisettes volent de l'argent dans un distributeur automatique (vidéo)

Un vol inhabituel a eu lieu dans un distributeur automatique dans l'État indien du Telangana. Des inconnus sont arrivés sur les lieux à bord d'une ambulance, vêtus de nuisettes pour femmes et masqués, pour forcer le distributeur et dérober l'argent. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz.

L'incident s'est produit dans le district de Kamareddi. Les images de vidéosurveillance montrent un véhicule ressemblant à une ambulance s'arrêtant devant la banque vers une heure du matin. Des hommes portant des nuisettes et des masques en sont sortis.

Les malfaiteurs ont utilisé des outils de découpe pour forcer le distributeur, ont pris tout l'argent liquide à l'intérieur et ont pris la fuite.

Le matin, les habitants ont remarqué que le distributeur était endommagé et ont alerté la police. Les forces de l'ordre étudient actuellement les enregistrements vidéo pour identifier les suspects et retracer leur itinéraire.

Les enquêteurs cherchent également à déterminer si le véhicule utilisé était une véritable ambulance ou s'il s'agissait d'une autre voiture déguisée en ambulance.

Le montant dérobé n'est pas encore connu. Le montant exact est en cours de calcul par les employés de la banque.

TelanganaKamareddiVol de distributeurIndeFaits divers
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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