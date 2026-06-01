Le lion blanc qui a conquis Internet — Luna a étonné tout le monde

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Le lion blanc qui a conquis Internet — Luna a étonné tout le monde

Luna, une lionne blanche vivant dans un zoo de Corée du Sud, est devenue l'un des animaux les plus populaires sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Son apparence unique, en particulier ses yeux bleu-gris, ses longs cils et son allure incroyablement élégante, attire l'attention de millions d'utilisateurs.

Les photos et vidéos de Luna se sont rapidement propagées sur Internet, suscitant de grandes discussions sur diverses plateformes. Beaucoup la comparent même à des personnages de dessins animés Disney, la qualifiant de « lionne sortie d'un conte de fées ».

Certains utilisateurs, en voyant son apparence inhabituelle, ont pensé que ces images avaient été créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Cependant, les experts et le personnel du zoo ont confirmé que Luna est un animal bien réel, soulignant qu'elle se distingue par ses caractéristiques génétiques uniques.

Actuellement, Luna est devenue un centre d'intérêt non seulement pour les visiteurs du zoo, mais aussi pour les internautes du monde entier. Chacune de ses nouvelles vidéos et photos continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux, récoltant des milliers de likes et de commentaires.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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