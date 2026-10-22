Un serpent découvert sous le plancher d'un avion au Japon entraîne l'annulation d'un vol

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Un serpent découvert sous le plancher d'un avion au Japon entraîne l'annulation d'un vol

Au Japon, un serpent non venimeux de 40 centimètres a été découvert à bord d'un avion de la compagnie Japan Air Commuter, filiale de Japan Airlines. En raison de cet incident, le vol prévu vers la préfecture de Kagoshima a été annulé, rapporte le journal « The Independent ».

Il est précisé que l'avion est arrivé à l'aéroport de Fukuoka en provenance de l'aéroport d'Izumo, dans la préfecture de Shimane, le 19 octobre. Il devait décoller de Fukuoka pour Kagoshima à 12h50, heure locale.

Lors des préparatifs du vol, un animal inconnu a été aperçu dans le cockpit, mais il n'a pas pu être localisé. Pour des raisons de sécurité, le vol a été annulé. Plus tard, des mécaniciens ont inspecté minutieusement la cabine et ont découvert le 20 octobre le serpent caché sous le revêtement du sol.

Les experts ont identifié le serpent comme étant un jeune spécimen de couleuvre rayée japonaise, une espèce non venimeuse. Des services spécialisés ont été mobilisés pour le capturer. On ignore encore comment le serpent a réussi à pénétrer dans l'avion.

Selon la compagnie aérienne, il s'agit du premier incident de ce type impliquant la découverte d'un serpent dans la cabine d'un de ses avions. La compagnie a présenté ses excuses aux passagers pour les désagréments occasionnés.

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