Les ventes de Gucci continuent de baisser : Kering prévoit de fermer 125 magasins

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Les ventes de Gucci continuent de baisser : Kering prévoit de fermer 125 magasins

La célèbre marque de mode italienne Gucci voit ses ventes décliner depuis plus de trois ans. Son propriétaire, le groupe français Kering, prévoit de réduire son réseau de vente d'au moins 125 magasins d'ici fin 2026, selon Reuters.

Selon Kering, le chiffre d'affaires de Gucci au troisième trimestre 2026 s'est élevé à 1,291 milliard d'euros. Cela représente une baisse de 6 % en données comparables par rapport à la même période de l'année précédente. En tenant compte des effets de change, la baisse est de 4 %.

Les ventes de la marque sont particulièrement affectées par la baisse de fréquentation des magasins en Chine. Le chiffre d'affaires du réseau propre de Gucci a chuté de 9 %. En Amérique du Nord, la situation est restée relativement stable.

Le chiffre d'affaires global du groupe Kering au troisième trimestre a atteint 3,345 milliards d'euros. Ce chiffre est presque identique à celui de l'année dernière en données publiées, mais en baisse de 1 % en données comparables.

L'entreprise a déjà fermé 125 magasins en solde net au cours des neuf premiers mois. La réduction d'au moins 125 magasins est prévue d'ici la fin de l'année. Parallèlement, l'accent est mis sur le marketing, la qualité des produits et le service client pour raviver l'intérêt pour Gucci.

Le PDG de Kering, Luca de Meo, vise à doubler la marge bénéficiaire de l'entreprise, passée de 11,1 % en 2025, d'ici la fin de la décennie. Pour y parvenir, il prévoit de contrôler les coûts, d'optimiser le réseau de vente et d'améliorer les chaînes d'approvisionnement.

Cependant, les analystes soulignent que la réduction des coûts pourrait ne pas suffire à restaurer la demande pour la marque. Alors que le directeur créatif de Gucci, Demna, tente d'accroître l'attractivité de la marque à travers de nouvelles collections, la relance des ventes reste l'un des principaux défis de l'entreprise.

Pour information, le groupe Kering possède également d'autres marques de mode telles que Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen, en plus de Gucci.

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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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