Ronaldo et Georgina se sont enfin mariés à une date symbolique : première vidéo et photos diffusées sur les réseaux ! (vidéo)

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Ronaldo et Georgina se sont enfin mariés à une date symbolique : première vidéo et photos diffusées sur les réseaux ! (vidéo)

Le mariage tant attendu de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez a eu lieu. Le couple s’est marié le 11 août, date à laquelle ils se sont rencontrés pour la première fois il y a 10 ans.

Une date particulière pour eux

Pendant plusieurs semaines, diverses rumeurs ont circulé sur le lieu du mariage et les invités. Finalement, le couple a choisi une date particulièrement importante : le 10e anniversaire de leur première rencontre.

« C’était exactement comme je l’avais imaginé », a déclaré Georgina en évoquant ses impressions sur le mariage.

Une cérémonie somptueuse

Ronaldo et Georgina sont apparus à la cérémonie vêtus de tenues Gucci. Avec plus de 750 millions d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, les détails du mariage ont suscité un vif intérêt chez leurs fans.

Leurs enfants étaient aussi présents

Les enfants du couple ont également assisté à la cérémonie. Des vidéos de leur mariage se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des fans.

Ainsi, après des années de vie commune, Ronaldo et Georgina ont fait entrer leur relation dans une nouvelle étape à une date symbolique.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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