Le « Boucher de Bosnie » est mort en prison : le condamné du tribunal de La Haye n'est plus !

L'ancien commandant de l'armée des Serbes de Bosnie Ratko Mladić est décédé dans la prison de La Haye. C'est ce qu'a officiellement rapporté Reuters l'agence de presse internationale.

Âgé de 83 ans et luttant contre de graves maladies, l'ancien général avait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Bien que ses avocats et ses proches aient demandé à plusieurs reprises son transfert en Serbie pour y être soigné, le tribunal de La Haye a fermement rejeté ces requêtes.

16 chefs d'accusation et la tragédie de Srebrenica

Ratko Mladić est entré dans l'histoire comme le principal organisateur des massacres et crimes de guerre les plus atroces commis pendant la guerre de Bosnie (1992-1995) :

L'inculpation de 1996 : Mladić a été accusé de crimes de guerre aux côtés d'autres dirigeants de la République serbe. L'acte d'accusation comprenait 16 chefs, dont les principaux étaient le « génocide » et les « crimes contre l'humanité » ;

16 ans de cavale : Il a été recherché internationalement pendant de nombreuses années avant d'être capturé en Serbie en 2011 et extradé vers le tribunal de La Haye.

Réclusion à perpétuité et verdict final

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a mené un procès qui a duré plusieurs années contre Mladić :

Le verdict de 2017 : La cour internationale a reconnu l'ancien commandant coupable du massacre de Srebrenica, du siège de Sarajevo et des atrocités commises contre les civils, le condamnant à la réclusion à perpétuité ;

Rejet de l'appel : En 2021, la cour d'appel de La Haye a examiné le recours de la défense et a confirmé la peine de réclusion à perpétuité.

Ainsi, l'un des principaux exécutants des conflits les plus sanglants de la fin du XXe siècle a terminé ses derniers jours derrière les murs d'une prison.