Un immeuble de sept étages s'effondre à Istanbul, faisant cinq morts

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Un immeuble de sept étages s'effondre à Istanbul, faisant cinq morts

Dans le district de Maltepe à Istanbul, en Turquie, les trois étages inférieurs d'un immeuble résidentiel de sept étages se sont effondrés. L'incident a fait cinq morts et 10 personnes ont été secourues vivantes sous les décombres.

L'événement s'est produit le matin du 8 octobre dans la rue Doğu, située dans le quartier de Cevizli. Les étages inférieurs du bâtiment se sont effondrés pour une raison inconnue. Par la suite, des équipes de secours, des pompiers, la police et des services médicaux sont arrivés sur les lieux.

Au cours des opérations de sauvetage, 10 personnes ont été extraites vivantes des décombres. Initialement, les corps de deux personnes avaient été retrouvés, puis trois autres corps ont été identifiés. Parmi les victimes figure une fillette de cinq ans.

Les opérations de recherche et de sauvetage, coordonnées par l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), sont terminées. Il a été annoncé que les travaux de déblaiement des décombres ont également pris fin le 10 octobre.

Une enquête a été ouverte sur l'incident. Les premiers rapports indiquaient que la cause de l'effondrement du bâtiment restait inconnue.

MaltepeRue DoğuAFAD8 OctobreIstanbul
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