Un Indien bat le record Guinness avec sa collection de gobelets en papier

Un homme indien de 57 ans est entré dans le Livre Guinness des records avec sa collection insolite. Il a rassemblé un total de 858 gobelets en papier différents provenant de 31 pays du monde.

Les gobelets de la collection ont un volume compris entre 5 ml et 500 ml, chacun appartenant à différents pays et marques. L'homme affirme que sa curiosité d'enfant s'est transformée en une grande passion au fil des ans.

Il a mentionné qu'il avait auparavant collectionné des objets tels que des cartes d'embarquement aériennes, des emballages de lames de rasoir, des tasses à café et des sachets de thé.

Selon les rapports, il avait également établi un record en 2013 en tant que propriétaire de la plus grande collection composée de 5 986 cartes téléphoniques.