Les nouvelles restrictions américaines risquent de provoquer de nouvelles tensions sur le marché technologique mondial. Selon Reuters, si les États-Unis poursuivent leur politique d'interdiction d'importation de robotique et d'onduleurs en provenance de Chine, cette dernière a fait savoir qu'elle prendrait des mesures fermes pour protéger ses intérêts légitimes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les autorités de Pékin ont appelé Washington à annuler immédiatement ces restrictions discriminatoires et à cesser la politique injuste menée à l'encontre des entreprises et des produits chinois. Cette situation montre que la concurrence technologique entre les deux pays ne cesse de s'approfondir.

Restrictions politiques et sécurité nationale

La Federal Communications Commission (FCC) des USA a annoncé de nouvelles mesures afin de protéger le développement de l'intelligence artificielle contre les menaces à la sécurité nationale et de rapatrier sur le territoire américain des secteurs clés dont la croissance rapide est attendue. Ces démarches ont attiré l'attention des acteurs du marché technologique.

Cependant, le Pékin officiel a vigoureusement condamné le fait que les régulateurs américains aient ignoré ses multiples appels et renforcé les mesures restrictives. Selon la partie chinoise, l'élargissement excessif de la notion de sécurité nationale entraîne une violation des règles du marché.

Impact sur le marché et position des parties

Le ministère chinois a qualifié ces actions de Washington de pression unilatérale et de perturbation de l'équilibre du marché. Il est souligné que de telles décisions vont à l'encontre non seulement des intérêts de l'industrie chinoise, mais aussi de ceux des fabricants américains.

Aujourd'hui, les chaînes technologiques mondiales sont étroitement interconnectées, et toute restriction stricte dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique aura inévitablement un impact sur les chaînes d'approvisionnement du monde entier. Les prochaines étapes des parties et l'évolution de la situation sont suivies de près par les experts internationaux.