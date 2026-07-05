La Chine a franchi une étape révolutionnaire dans le monde de la technologie en décidant de réguler l'industrie des robots humanoïdes, en particulier les robots compagnons capables d'entrer en interaction émotionnelle avec les humains. Cette décision a été prise à un moment où l'intelligence artificielle et la robotique se développent à un rythme effréné et où les appareils font leur apparition non seulement dans l'industrie mais aussi dans la vie quotidienne. La nouvelle initiative vise à garantir que les technologies servent la santé et la sécurité humaines. Ixbt.com rapporte l'information.

L'Association chinoise des robots humanoïdes et la Fédération de l'industrie de la construction mécanique ont annoncé conjointement une initiative spéciale pour développer ce secteur de manière saine et ordonnée. Le document souligne que le bien-être humain doit rester la priorité absolue lors de la création de robots. Cela signifie que des normes éthiques doivent être respectées à toutes les étapes, de la conception du produit à sa promotion et à son application pratique.

Priorité à la sécurité et aux normes éthiques

L'un des aspects les plus importants de l'initiative est la protection des données personnelles des utilisateurs. Les robots basés sur l'interaction émotionnelle peuvent collecter des informations relatives aux aspects les plus intimes et personnels de la vie humaine. C'est pourquoi les développeurs sont tenus de créer des systèmes robustes garantissant la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs.

La question de la prévention des risques de dommages physiques ou psychologiques aux personnes lors de l'utilisation des robots a également été soulevée. L'intégration sécurisée des robots dans la société sera assurée par l'amélioration de la qualité du contrôle et la garantie de la sécurité des produits. Cela est particulièrement crucial pour les robots compagnons destinés aux personnes âgées et aux personnes isolées.

Innovations et coopération scientifique

Le gouvernement chinois et les experts du secteur ne se limitent pas à la réglementation, mais visent également à stimuler le progrès technologique. Selon Ixbt.com, l'initiative met l'accent sur les axes suivants :

Augmenter les investissements dans la recherche et le développement fondamentaux ;

Tester et déployer les robots dans des scénarios réels ;

Accélérer les processus d'itération technologique et de modernisation ;

Améliorer la fiabilité et l'utilité pratique des produits.

Il a été proposé de créer une plateforme commune réunissant les ressources de toutes les parties — représentants de l'industrie, milieux académiques et instituts de recherche. Ce type de coopération contribue à renforcer la compétitivité de la Chine sur le marché mondial des robots humanoïdes.

Cette expérience pourrait également être intéressante pour l'Ouzbékistan, car l'attention portée aux technologies de l'information et à l'innovation se renforce dans notre pays. À l'avenir, il est probable que des robots capables de comprendre les sentiments humains apparaissent non seulement en Chine, mais dans le monde entier, y compris dans notre région, en tant qu'assistants sociaux.