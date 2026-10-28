Les 10 buts d'un enfant de trois ans nommé Nevada provoquent une controverse

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Les 10 buts d'un enfant de trois ans nommé Nevada provoquent une controverse

En Floride, aux États-Unis, un match de football impliquant un enfant de trois ans nommé Nevada a pris fin dans la controverse. Selon les médias, il est entré sur le terrain contre des enfants plus âgés, âgés d'environ cinq ans, et a marqué 10 buts en une mi-temps.

Après l'incident, un désaccord a éclaté entre le père de l'enfant et d'autres parties. Selon les informations circulant sur les réseaux sociaux, le conflit était lié aux conditions du match et à la catégorie d'âge dans laquelle l'enfant devait jouer.

La situation s'étant envenimée, les organisateurs ont appelé la police. Les forces de l'ordre ont qualifié l'incident de simple différend plutôt que d'acte criminel. Selon les premières informations, aucune arrestation n'a été effectuée.

Pour l'instant, il n'a pas été confirmé que ce sont précisément les 10 buts marqués par l'enfant qui ont conduit à l'appel de la police.

Selon vous, compte tenu de la différence d'âge et de niveau de compétence dans le football pour enfants, comment devrait-on gérer de telles situations ?

FlorideFootball pour enfantsNevadaÉtats-UnisSport
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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