Un singe qui enlace un vendeur devient viral sur les réseaux sociaux !

Une vidéo montrant un singe entrant dans un magasin et enlaçant un vendeur pendant quelques secondes est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Publiée sur Instagram par un jeune Indien, la vidéo a été vue plus de 239 millions de fois en seulement trois jours. Le clip a également récolté près de 16 millions de likes.

Cependant, les avis des internautes sont partagés quant à l'authenticité de la vidéo. Certains supposent que les images pourraient avoir été créées à l'aide de l'intelligence artificielle. D'autres, convaincus de la véracité de la scène, saluent l'affection du singe envers l'humain.

Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle quant à savoir si la vidéo a été générée par une IA ou s'il s'agit d'un événement réel.