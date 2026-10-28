Un singe qui enlace un vendeur devient viral sur les réseaux sociaux !

·86·Monde
Un singe qui enlace un vendeur devient viral sur les réseaux sociaux !

Une vidéo montrant un singe entrant dans un magasin et enlaçant un vendeur pendant quelques secondes est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Publiée sur Instagram par un jeune Indien, la vidéo a été vue plus de 239 millions de fois en seulement trois jours. Le clip a également récolté près de 16 millions de likes.

Cependant, les avis des internautes sont partagés quant à l'authenticité de la vidéo. Certains supposent que les images pourraient avoir été créées à l'aide de l'intelligence artificielle. D'autres, convaincus de la véracité de la scène, saluent l'affection du singe envers l'humain.

Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle quant à savoir si la vidéo a été générée par une IA ou s'il s'agit d'un événement réel.

SingeInstagramIntelligence ArtificielleVidéo ViraleRéseaux Sociaux
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une vidéo d'un singe ivre endormi en Inde fait sensation sur les réseaux sociauxUne vidéo d'un singe ivre endormi en Inde fait sensation sur les réseaux sociaux27 septembre 08:25Meta lance un nouveau système pour la sécurité des adolescents : l'IA sous contrôleMeta lance un nouveau système pour la sécurité des adolescents : l'IA sous contrôle16 juillet 16:24Meta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateursMeta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateurs11 juillet 04:51Meta commence à créer des images IA à partir des photos Instagram des utilisateursMeta commence à créer des images IA à partir des photos Instagram des utilisateurs9 juillet 23:20Meta présente Muse, son nouveau générateur d'images par intelligence artificielleMeta présente Muse, son nouveau générateur d'images par intelligence artificielle8 juillet 03:29Rencontres via l'intelligence artificielle et OpenClaw : L'expérience insolite d'un créateur de contenuRencontres via l'intelligence artificielle et OpenClaw : L'expérience insolite d'un créateur de contenu2 juillet 17:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques