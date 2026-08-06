83 ans de mariage : le couple le plus âgé du monde établit un record Guinness

Selon Guinness World Records, Layl Gittens et Eleonora Gittens sont actuellement reconnus comme le couple marié le plus âgé du monde. Ce couple, qui vit à Miami, en Floride, aux États-Unis, a établi un record avec un âge cumulé de plus de 216 ans.

Aujourd’hui, Layl Gittens a 108 ans et Eleonora Gittens en a 107. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l’université en 1941 et se sont mariés un an plus tard, en 1942. À l’époque, Layl jouait dans l’équipe universitaire de basket-ball, tandis qu’Eleonora était venue assister au match pour le soutenir. Le couple mène ainsi une vie heureuse depuis plus de 83 ans.

Interrogés sur le secret de leur mariage long et solide, les époux ont donné une réponse brève, mais pleine de sens :

« L’amour, l’amour et encore l’amour. »

Ils soulignent que ce principe simple, mais profondément significatif, est la clé principale de leur longue vie heureuse.