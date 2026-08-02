La Floride réoriente les fonds de recharge pour VE vers les taxis volants

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La Floride réoriente les fonds de recharge pour VE vers les taxis volants

Le gouvernement de l'État américain de Floride a décidé de réaffecter près de 200 millions de dollars de fonds fédéraux initialement prévus pour les véhicules électriques au développement d'infrastructures pour un nouveau type de transport : les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Selon ixbt.com, cette mesure constitue un tournant important visant à développer le trafic aérien dans l'État et à réduire la congestion du système de transport. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Les fonds alloués dans le cadre du programme National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) étaient initialement destinés à étendre le réseau de stations de recharge pour VE. Ce financement devait être mis en œuvre sur la base de la loi bipartisane sur les infrastructures adoptée aux États-Unis.

Cependant, le département des Transports de la Floride (Florida Department of Transportation) n'a pas absorbé les fonds alloués à temps. Les responsables ont souligné que des entreprises privées avaient déjà construit de manière autonome des réseaux de recharge suffisants pour les VE dans tout l'État, rendant tout financement public supplémentaire inutile dans ce secteur.

Nouvelles règles et plan d'infrastructure

La possibilité de réorienter les fonds est apparue après des modifications apportées par l'administration de Donald Trump aux règles du programme NEVI. Selon les nouvelles exigences, les États ayant achevé la construction des principaux corridors de recharge peuvent dépenser les fonds pour les besoins de recharge des transports électriques sur n'importe quelle route publique ou installation publique.

Les autorités de l'État prévoient d'utiliser ce financement pour construire 32 zones d'atterrissage spéciales pour aéronefs à décollage vertical ainsi que les stations de recharge qui les desservent. Ces plateformes devraient être situées sur le territoire des aéroports, des complexes résidentiels haut de gamme et des clubs de golf.

Perspectives des taxis aériens

Selon le Miami Herald, le futur réseau de transport aérien sera conçu pour de courts trajets urbains entre les principales infrastructures. Les petits aéronefs électriques d'une capacité de 4 à 5 passagers devraient contribuer à réduire les embouteillages sur les autoroutes de Floride.

Néanmoins, le réseau de taxis aériens électriques n'en est encore qu'à ses débuts. Bien qu'un certain nombre de startups travaillent actuellement à la création d'aéronefs électriques de série, certaines entreprises ont commencé à concentrer leurs efforts sur les besoins de l'industrie de la défense.

FlorideTaxi aérienTransport électriqueNEVIÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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