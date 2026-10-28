Javohir Sindarov surprend tout le monde en montrant à Nakamura le coup gagnant (vidéo)

·5·Sport
Javohir Sindarov surprend tout le monde en montrant à Nakamura le coup gagnant (vidéo)

Le joueur d'échecs ouzbek Javohir Sindarov a fait sensation sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il montre au grand maître américain Hikaru Nakamura un coup gagnant qui avait échappé à son attention pendant la partie.

Dans la vidéo, après la fin de la partie conclue par un match nul, Sindarov s'approche de Nakamura pour lui montrer le coup qu'il aurait pu jouer. En voyant cela, Nakamura est stupéfait et se prend la tête entre les mains, réalisant qu'il avait manqué cette opportunité.

Cette séquence a suscité un vif intérêt parmi les fans d'échecs. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont salué la capacité d'analyse profonde de Sindarov, laissant de nombreux commentaires de soutien.

La vidéo a prouvé une fois de plus que même les plus grands grands maîtres peuvent parfois manquer des opportunités cruciales aux échecs.

Javohir SindarovHikaru NakamuraÉchecsGrand MaîtreVidéo
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Javohir Sindarov participe à un tournoi à 425 000 $ aux États-UnisJavohir Sindarov participe à un tournoi à 425 000 $ aux États-Unis26 octobre 16:26Bodhana Sivanandan bat le record vieux de 38 ans dans l'histoire des échecsBodhana Sivanandan bat le record vieux de 38 ans dans l'histoire des échecs25 octobre 14:19Miracle aux échecs mondiaux : Javohir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov dans le classement historiqueMiracle aux échecs mondiaux : Javohir Sindarov et Nodirbek Abdusattorov dans le classement historique23 octobre 09:25Duel d'échecs : Abdusattorov et Sindarov battent les super-gros maîtres américainsDuel d'échecs : Abdusattorov et Sindarov battent les super-gros maîtres américains28 juillet 09:54L'ascension fulgurante de Sindarov : le grand maître ouzbek sur le podium mondial des échecsL'ascension fulgurante de Sindarov : le grand maître ouzbek sur le podium mondial des échecs11 septembre 07:54Sindarov met Anand à genoux à nouveau : place au duel décisif...Sindarov met Anand à genoux à nouveau : place au duel décisif...9 septembre 08:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester