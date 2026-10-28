Javohir Sindarov surprend tout le monde en montrant à Nakamura le coup gagnant (vidéo)

Le joueur d'échecs ouzbek Javohir Sindarov a fait sensation sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il montre au grand maître américain Hikaru Nakamura un coup gagnant qui avait échappé à son attention pendant la partie.

Dans la vidéo, après la fin de la partie conclue par un match nul, Sindarov s'approche de Nakamura pour lui montrer le coup qu'il aurait pu jouer. En voyant cela, Nakamura est stupéfait et se prend la tête entre les mains, réalisant qu'il avait manqué cette opportunité.

Cette séquence a suscité un vif intérêt parmi les fans d'échecs. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont salué la capacité d'analyse profonde de Sindarov, laissant de nombreux commentaires de soutien.

La vidéo a prouvé une fois de plus que même les plus grands grands maîtres peuvent parfois manquer des opportunités cruciales aux échecs.