Un manoir de 4,8 millions de dollars loué pour 7 personnes est saccagé par 800 adolescents

Au Texas, aux États-Unis, une luxueuse propriété évaluée à 4,8 millions de dollars avait été louée via la plateforme Airbnb pour seulement sept personnes. Cependant, le rassemblement, présenté comme un petit événement privé, est devenu viral sur les réseaux sociaux, attirant entre 500 et 800 adolescents. En conséquence, des troubles ont éclaté et la propriété a subi de graves dommages.

Le propriétaire, Kishore Karlapudi, tirait un revenu complémentaire en louant son manoir situé à Celina, au Texas. Il n'y habite pas lui-même et cherchait à générer des revenus réguliers via Airbnb. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple réservation se transformerait en un tel cauchemar.

« Quelqu'un avait réservé la maison pour une fête de sept personnes », a déclaré Kishore Karlapudi lors d'une interview accordée à Fox4 News.

Le chef de la police de Celina, John Cullison, a indiqué que le nombre de participants a explosé suite à des publications sur les réseaux sociaux. Au final, ce qui devait être une réunion de sept personnes a rassemblé entre 500 et 800 individus.

Le soir du 21 mars, la police a commencé à recevoir des appels signalant une foule immense au manoir. Plus tard, des rapports ont fait état de coups de feu tirés sur les lieux.

« Nous avons commencé à recevoir des appels au 911 concernant des coups de feu. On nous a également signalé dix hommes armés devant le portail principal menaçant de tuer quelqu'un. Cela a incité nos agents à une vigilance accrue. Nous devions entrer pour assurer la sécurité de tous, mais ce n'est qu'une fois à l'intérieur qu'ils ont réalisé l'ampleur réelle de l'événement », a expliqué le chef de la police, John Cullison.

Les images des caméras embarquées des voitures de police montrent de nombreuses personnes fuyant la propriété à l'arrivée des forces de l'ordre.

Le chef de la police a souligné que des coups de feu, des bagarres et des menaces de mort ont été signalés. Des draps tachés de sang ont également été retrouvés sur les lieux.

« Nous avons eu des coups de feu, des agressions et des menaces de mort. Il y avait même des draps tachés de sang. Tout cela crée une situation extrêmement dangereuse où, au final, vos enfants pourraient être blessés », a averti John Cullison.

Le propriétaire, Kishore Karlapudi, a déclaré avoir été profondément choqué par la scène en se rendant sur place samedi dernier pour inspecter sa propriété. Selon lui, les adolescents ont causé des dégâts considérables aux meubles et à la décoration intérieure.

« Nous étions sous le choc. Ils ont saccagé la propriété. Ils ont sorti tous les meubles du salon pour les mettre dans le garage. Ils ont arraché toutes les décorations murales, en ont cassé certaines. L'îlot central de la cuisine a été endommagé et le comptoir en granit a été brisé. On dirait que les jeunes ont dansé dessus », a déclaré Karlapudi.

Le montant exact des dégâts n'a pas encore été communiqué. Cependant, la transformation d'une réservation pour sept personnes en un rassemblement massif et chaotique a entraîné des pertes inattendues pour le propriétaire.