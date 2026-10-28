Un manoir de 4,8 millions de dollars loué pour 7 personnes est saccagé par 800 adolescents

·1·Monde
Un manoir de 4,8 millions de dollars loué pour 7 personnes est saccagé par 800 adolescents

Au Texas, aux États-Unis, une luxueuse propriété évaluée à 4,8 millions de dollars avait été louée via la plateforme Airbnb pour seulement sept personnes. Cependant, le rassemblement, présenté comme un petit événement privé, est devenu viral sur les réseaux sociaux, attirant entre 500 et 800 adolescents. En conséquence, des troubles ont éclaté et la propriété a subi de graves dommages.

Le propriétaire, Kishore Karlapudi, tirait un revenu complémentaire en louant son manoir situé à Celina, au Texas. Il n'y habite pas lui-même et cherchait à générer des revenus réguliers via Airbnb. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple réservation se transformerait en un tel cauchemar.

« Quelqu'un avait réservé la maison pour une fête de sept personnes », a déclaré Kishore Karlapudi lors d'une interview accordée à Fox4 News.

Le chef de la police de Celina, John Cullison, a indiqué que le nombre de participants a explosé suite à des publications sur les réseaux sociaux. Au final, ce qui devait être une réunion de sept personnes a rassemblé entre 500 et 800 individus.

Le soir du 21 mars, la police a commencé à recevoir des appels signalant une foule immense au manoir. Plus tard, des rapports ont fait état de coups de feu tirés sur les lieux.

« Nous avons commencé à recevoir des appels au 911 concernant des coups de feu. On nous a également signalé dix hommes armés devant le portail principal menaçant de tuer quelqu'un. Cela a incité nos agents à une vigilance accrue. Nous devions entrer pour assurer la sécurité de tous, mais ce n'est qu'une fois à l'intérieur qu'ils ont réalisé l'ampleur réelle de l'événement », a expliqué le chef de la police, John Cullison.

Grande maison à deux étages avec des murs en pierre et briques et une allée voûtée.

Les images des caméras embarquées des voitures de police montrent de nombreuses personnes fuyant la propriété à l'arrivée des forces de l'ordre.

Le chef de la police a souligné que des coups de feu, des bagarres et des menaces de mort ont été signalés. Des draps tachés de sang ont également été retrouvés sur les lieux.

« Nous avons eu des coups de feu, des agressions et des menaces de mort. Il y avait même des draps tachés de sang. Tout cela crée une situation extrêmement dangereuse où, au final, vos enfants pourraient être blessés », a averti John Cullison.

Le propriétaire, Kishore Karlapudi, a déclaré avoir été profondément choqué par la scène en se rendant sur place samedi dernier pour inspecter sa propriété. Selon lui, les adolescents ont causé des dégâts considérables aux meubles et à la décoration intérieure.

« Nous étions sous le choc. Ils ont saccagé la propriété. Ils ont sorti tous les meubles du salon pour les mettre dans le garage. Ils ont arraché toutes les décorations murales, en ont cassé certaines. L'îlot central de la cuisine a été endommagé et le comptoir en granit a été brisé. On dirait que les jeunes ont dansé dessus », a déclaré Karlapudi.

Le montant exact des dégâts n'a pas encore été communiqué. Cependant, la transformation d'une réservation pour sept personnes en un rassemblement massif et chaotique a entraîné des pertes inattendues pour le propriétaire.

AirbnbTexasCelinaKishore KarlapudiFaits Divers
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Airbnb accélère le lancement de nouvelles fonctionnalités grâce à l’IAAirbnb accélère le lancement de nouvelles fonctionnalités grâce à l’IA7 août 19:24Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IALe PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IA5 juin 04:00WeRoad, soutenu par Airbnb, lève 58 millions de dollars d'investissementWeRoad, soutenu par Airbnb, lève 58 millions de dollars d'investissement27 mai 13:22Airbnb entre sur le marché hôtelier et étend ses capacités en intelligence artificielleAirbnb entre sur le marché hôtelier et étend ses capacités en intelligence artificielle20 mai 23:2060 % du code écrit par les développeurs d'Airbnb provient de l'IA60 % du code écrit par les développeurs d'Airbnb provient de l'IA8 mai 17:57Un adolescent de 16 ans vit dans un étang depuis cinq ansUn adolescent de 16 ans vit dans un étang depuis cinq ans6 octobre 08:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité