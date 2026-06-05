Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IA

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, ne souhaite plus rester simplement conseiller dans le domaine de l'intelligence artificielle. Selon des rapports publiés par Bloomberg et confirmés par des sources de TechCrunch, Chesky prévoit de créer son propre laboratoire d'IA personnel. Cette démarche indique son insatisfaction face aux modèles existants proposés par les grands laboratoires de la Silicon Valley. Techcrunch.com rapporte .

Bien qu'Airbnb utilise actuellement des outils de codage basés sur l'IA, Chesky a déclaré l'année dernière que l'entreprise n'avait encore collaboré avec aucun LLM (grand modèle de langage). Selon lui, les produits existants sur le marché ne répondent pas encore pleinement aux exigences d'Airbnb. Néanmoins, Chesky possède une vaste expérience dans le domaine et entretient une amitié de longue date avec le PDG d'OpenAI, Sam Altman.

Chesky et Sam Altman se sont rencontrés en 2006 via l'accélérateur Y Combinator. À mesure qu'OpenAI gagnait en popularité, Chesky rencontrait régulièrement Altman, offrant des conseils sur la gestion de l'entreprise technologique en pleine croissance. Chesky a même joué un rôle clé dans le retour d'Altman et dans la restauration des relations publiques lorsque ce dernier a été limogé par le conseil d'administration d'OpenAI.

Désormais, Chesky entre sur le marché en tant que concurrent de l'entreprise de son protégé. L'orientation exacte du nouveau laboratoire est actuellement inconnue, mais il devrait se concentrer sur les questions d'interface utilisateur et de design. Cette approche ressemble aux activités du Hark Laboratory, fondé par Brett Adcock.

Il est important de noter que Brian Chesky ne quittera pas son poste de PDG d'Airbnb. Il est indiqué qu'il ne dirigera pas personnellement le nouveau laboratoire, mais y participera en tant que fondateur de soutien. Pour l'instant, les représentants d'Airbnb et de Chesky ont refusé de faire des commentaires officiels sur ce projet.