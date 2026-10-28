Top 10 des athlètes les plus attractifs pour les annonceurs : Aryna Sabalenka devient la reine

La quadruple gagnante de tournois du Grand Chelem et numéro deux mondiale, Aryna Sabalenka, a été désignée en 2026 comme l'athlète la plus demandée par les annonceurs et les grandes marques à travers le monde. Dans le prestigieux SportsPro portail de médias sportifs et NorthStar Solutions Group rapport annuel préparé en partenariat avec la société d'analyse, la joueuse de tennis biélorusse a devancé les stars les plus célèbres de la planète pour devenir le leader incontesté.

Pour établir le classement, les experts ont analysé en profondeur la force de la marque personnelle de chaque athlète, la portée de l'audience, la dynamique de popularité et le potentiel commercial à long terme. Sabalenka a obtenu 80,95 points sur 100 possibles, occupant ainsi la plus haute marche du podium.

Top 10 des athlètes les plus attractifs pour les annonceurs en 2026

Le top dix du marketing mondial comprend des représentants éminents de divers sports :

Aryna Sabalenka (tennis, Biélorussie) — 1ère place ; Eileen Gu (ski acrobatique, Chine/États-Unis) — 2ème place ; Giannis Antetokounmpo (basket-ball, NBA) — 3ème place ; Erling Haaland (football, Norvège / Manchester City) — 4ème place ; Carlos Alcaraz (tennis, Espagne) — 5ème place ; Alysa Liu (patinage artistique, États-Unis) — 6ème place ; Victor Wembanyama (basket-ball, France / NBA) — 7ème place ; Alexander Zverev (tennis, Allemagne) — 8ème place ; Charles Leclerc (Formule 1, Monaco / Ferrari) — 9ème place ; AJ Dybantsa (basket-ball, États-Unis) — 10ème place.

La domination absolue des stars du tennis et le paysage du Top 50

Le rapport analytique publié prouve une fois de plus que les représentants du tennis restent l'espace d'investissement le plus stable et attractif sur le marché du marketing :

Légendes du Top 50 : D'autres raquettes mondiales de premier plan ont également consolidé leur place dans le Top 50 du classement. Notamment, Iga Świątek à la 17ème place, Naomi Osaka à la 21ème place, Coco Gauff à la 32ème place ;

Leaders du tennis masculin : Alors que Jannik Sinner a remporté de grandes victoires ces dernières années et occupe la 35ème place, le légendaire détenteur de 24 titres du Grand Chelem Novak Djokovic est classé 46ème ;

Le phénomène Aryna Sabalenka : Le style de jeu agressif et résilient de la joueuse biélorusse sur le court, son caractère brillant et ses résultats constants dans les tournois majeurs ont fait d'elle le visage le plus rentable et fiable pour les marques internationales.

Le classement commercial montre que dans l'industrie sportive moderne, non seulement les trophées et les médailles, mais aussi une communication sincère avec les fans et un fort charisme dans l'espace médiatique sont devenus les principaux facteurs déterminant la valeur financière d'un athlète.