Défaite amère à Qarshi : Nasaf s'incline à domicile face à Al Kuwait

Dans le cadre de la 3e journée du groupe A de l'AFC Champions League 2 (ACL-2), le club de Nasaf a accueilli l'équipe koweïtienne d'Al Kuwait devant ses supporters, s'inclinant amèrement sur le score de 0-1.

Après cette défaite, l'équipe de Ruziqul Berdiyev, qui ne compte qu'un seul point en trois journées, voit ses chances de qualification pour les phases éliminatoires diminuer considérablement. De son côté, Al Kuwait, auteur d'une précieuse victoire à l'extérieur, porte son total à 6 points et consolide sa position dans le groupe.

Le choc au stade « Markaziy » : Un seul but en première mi-temps

La rencontre au stade « Markaziy » de Qarshi a été intense et marquée par des duels acharnés :

Le coup décisif : L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 40e minute par le joueur koweïtien Mohammed Daham, permettant aux visiteurs de mener jusqu'à la pause ;

Changements en seconde période : Au début de la seconde mi-temps, Ruziqul Berdiyev a procédé à plusieurs changements tactiques — Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri et Yusuf Otubanjo sont entrés en jeu pour renforcer le secteur offensif ;

Une pression sans résultat : Les offensives répétées des joueurs de Qarshi pour rétablir l'équilibre se sont heurtées à une défense adverse compacte et aux tactiques de gain de temps des visiteurs.

Informations du match et situation du groupe

ACL-2. 3e journée. Groupe A

Nasaf (Ouzbékistan) — Al Kuwait (Koweït) 0:1

28 octobre, Qarshi, stade « Markaziy »

But : Daham (40) ;

Composition de Nasaf : Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 63), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63) ;

Avertissements : Marhun (45), Zola (53), Birrahma (67), Al Qarzai (90+3) ;

Compétition dans le groupe : Le deuxième match du groupe se déroulera à Bahreïn, où Al Khaldiya (1 point) affrontera Al Wahda (6 points) des Émirats arabes unis.

Désormais, pour les protégés de Ruziqul Berdiyev, les trois derniers matchs de la phase de groupes seront de véritables « finales » où seule la victoire comptera pour espérer atteindre les huitièmes de finale.