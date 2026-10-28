Contrats annulés, désormais retiré des jeux : les pertes de Mbappé en Chine

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé se retrouve au cœur d'une controverse qui affecte non seulement les contrats publicitaires et télévisuels, mais aussi l'industrie des jeux vidéo suivis par des millions de fans. Suite à ses propos sur le dirigeant du Parti communiste chinois Mao Zedong, la star française a été retirée des simulateurs de football populaires destinés au marché chinois.

Il a été rapporté que dans le pays, les versions spéciales des jeux FC Online et eFootball PES prennent des mesures pour supprimer le profil et les cartes du joueur.

Exclusion du terrain virtuel et boycott des grandes marques

Les propos imprudents de l'attaquant français de 27 ans ont suscité une vive opposition en Chine, entraînant les conséquences graves suivantes :

L'origine du conflit : Dans une interview, Mbappé a qualifié de « plus drôle » un mème internet où son visage était superposé à celui de Mao Zedong, le qualifiant de « dictateur chinois » ;

Annulation des contrats publicitaires : Peu après cette déclaration, les grandes entreprises chinoises Dongpeng et Mengniu ont unilatéralement rompu tous les contrats publicitaires conclus avec le joueur ;

« Politique de tolérance zéro » : Dans leurs déclarations, les marques ont clairement indiqué qu'elles maintenaient une position ferme et impitoyable contre tout acte insultant les sentiments nationaux et l'histoire de l'État ;

Suppression des jeux vidéo : Désormais, l'industrie du jeu vidéo s'est jointe à ce boycott : l'utilisation de Mbappé en tant que personnage numérique est interdite dans les simulateurs de football officiels sur les serveurs locaux.

Des excuses peuvent-elles arranger la situation ?

Dans le contexte de la crise géopolitique et commerciale, les parties ont réagi officiellement :

Excuses officielles bilatérales : Kylian Mbappé lui-même ainsi que la direction du Real Madrid ont présenté des excuses officielles au peuple chinois, exprimant leur respect pour son histoire et sa culture ;

Poursuite du boycott : Cependant, malgré les déclarations successives, les structures commerciales et les entreprises médiatiques chinoises n'ont pas assoupli les mesures de sanction et maintiennent le boycott intégral.

Cet incident, causé par une blague inappropriée, prouve une fois de plus à quel point les marchés mondiaux, les valeurs nationales et la responsabilité publique des stars du sport sont cruciaux dans le sport moderne.